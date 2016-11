DHB: Sigurdsson hört nach der WM auf

Köln - Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell. DHB-Coach Dagur Sigurdsson verlässt die Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft. Es zieht ihn in Richtung Osten.

Nach der WM ist Schluss: Bundestrainer Dagur Sigurdsson wird den Deutschen Handballbund (DHB) nach SID-Informationen verlassen und nach Japan wechseln. Der 43-jährige Isländer übernimmt im kommenden Jahr die japanische Auswahl, um diese auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorzubereiten.

+ Christian Prokop gilt als einer der Nachfolger für das Amt des Nationaltrainers. © dpa

Sigurdsson wird die deutsche Nationalmannschaft noch bei der WM zu Jahresbeginn in Frankreich (11. bis 29. Januar) betreuen. Private Gründe sind nach SID-Informationen ausschlaggebend für den Abgang. Sigurdsson hatte die deutschen Handballer 2014 übernommen und zurück in die Weltspitze geführt. Im Januar wurde das DHB-Team Europameister, im Sommer gewann Deutschland in Rio de Janeiro die olympische Bronzemedaille. Sigurdsson ist mit 41 Siegen aus 54 Spielen erfolgreichster Bundestrainer der Geschichte. Top-Kandidaten auf die Nachfolge sind nach SID-Informationen Christian Prokop (SC DHfK Leipzig) und Markus Baur (TVB Stuttgart).