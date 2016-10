So sehen Sie SG Flensburg-Handewitt gegen Orlen Wisla Plock live im TV und im Live-Stream

Handball-Champions-League

Flensburg - Am 5. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen SG Flensburg-Handewitt und Orlen Wisla Plock. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

Zuletzt gab es für die SG Flensburg-Handewitt durchwegs gute Nachrichten. Zum einen setzte man in der deutschen Meisterschaft mit dem deutlichen Sieg gegen den VfL Gummersbach (33:22) ein dickes Ausrufezeichen hinter die Meisterschaftsambitionen. Zum anderen konnte die Vertragsverlängerung mit Identifikationsfigur Holger Glandorf unter Dach und Fach gebracht werden. Der Rückraumspieler hatte vergangene Woche trotz Abwerbversuche seitens des FC Barcelona einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben. In der Bundesliga feierte man gegen Gummersbach den siebten Sieg infolge und will nun an diese Form auch in der VELUX EHF Champions League anknüpfen.

Dort konnte man bisher noch nicht das ganze Potenzial der Mannschaft ausschöpfen. Nach dem Unentschieden gegen MKB-MVM Veszprem (24:24) und dem Auswärts-Erfolg über Bjerringbro/Silkeborg (25:19) setzte es zwei Niederlagen gegen die Handball-Größen aus Barcelona und Paris. Zuletzt hat der SG Flensburg Handewitt das Auswärtsspiel in der Champions League bei Paris St. Germain am Sonntag mit 22:27 (11:13) verloren. Durch die zweite Niederlage im laufenden Wettbewerb rutschte die SG auf den sechsten Platz in der Vorrundengruppe A ab.

Am Mittwoch soll es für die SG Flensburg Handewitt gegen Orlen Wisla Plock (Anwurf ist um 18.30 Uhr) nun auch international wieder zurück in die Erfolgsspur gehen. Die Bilanz spricht dabei klar für die Flensburger: In den bisherigen vier Aufeinandertreffen konnten sich die Norddeutschen dreimal erfolgreich durchsetzen (siehe unten).

Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Orlen Wisla Plock live im TV und Live-Stream sehen können.

SG Flensburg-Handewitt - Orlen Wisla Plock: Handball-Champions-League live im TV bei Sky

Egal ob Fußball oder Handball - die Champions League ist zuhause bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte der VELUX EHF Champions League gesichert und zeigt die Partie zwischen SG Flensburg-Handewitt und Orlen Wisla Plock live und exklusiv. Ab 18 Uhr begrüßen Sie Kommentator Karsten Petrzika und Handball-Experte Martin Schwalb auf dem Sender Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD. Anwurf ist um 18.30 Uhr in der Flens-Arena.

SG Flensburg-Handewitt - Orlen Wisla Plock: Handball-Champions-League im Live-Stream via SkyGo

Wer ein Sky-Abo hat, jedoch unterwegs ist, kann die Partie zwischen SG Flensburg-Handewitt und Orlen Wisla Plock auch im Live-Stream über das Online-Streaming-Portal SkyGo verfolgen. Für alle Sky-Kunden ist dieser Dienst kostenlos. Der Live-Stream läuft parallel zur TV-Übertragung und kann auf den mobilen Endgeräten Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden. Wer einen Laptop nutzt, kann den Live-Stream in jeweiligen Internetbrowser öffnen. Für den Smartphone- und Tablet-Empfang benötigen Sie die kostenlose SkyGo-App, die im iTunes-Store (Apple-Geräte) und Google-Play-Store (Android-Geräte) heruntergeladen werden kann.

Hinweis: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls kann das Datenvolumen ihres Mobilfunkvertrags schnell aufgebraucht sein. Wer dann von unterwegs aus noch schnell im Netz surfen will, muss ein Datenvolumen dazukaufen.

SG Flensburg-Handewitt - Orlen Wisla Plock: Handball-Champions-League im Live-Stream auf ehftv.com

Die offizielle Video-Website des europäischen Handballverbandes EHF, ehftv.com, bietet ebenfalls einen kostenlosen Live-Stream an. Doch es gibt einen Haken, denn dieser Dienst ist in Deutschland gesperrt. Mit einem "Virtual Private Network" (VPN) lässt sich das "Geoblocking" allerdings umgehen. Wie das funktioniert? Mit einem VPN kann man sich eine IP-Adresse aus einem anderen Land zuordnen lassen und so den Live-Stream freischalten. Bekannte Dienste für VPN sind Hotspot Shield, IPVanish, vyprVPN oder Hide My Ass.

Wer den Live-Stream zum Spiel SG Flensburg-Handewitt gegen Orlen Wisla Plock auf einem mobilen Endgerät (Smartphone oder Tablet) verfolgen möchte: Mit so genannten Proxy-Apps lässt sich die IP-Sperre auch auf mobilen Endgeräten umgehen. Zu den beliebtesten Diensten, die den Live-Stream von ehftv.com freischalten, gehören VPN One Click, Proxy Droid oder Faceless.

SG Flensburg-Handewitt - Orlen Wisla Plock: Handball-Champions-League im Live-Stream ohne ehftv.com

Wem das zu kompliziert ist, kann sich im Internet nach weiteren Alternativen umsehen. Mittlerweile gibt es diverse Streaming-Portale, die auch zahlreiche Live-Streams für das Champions-League-Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Orlen Wisla Plock anbieten. Dabei sollte man sich jedoch auf eine eher durchschnittliche Bild- und Tonqualität sowie viele Werbeanzeigen einstellen. Zudem befindet man sich bei der Nutzung solcher Live-Streams rechtlich gesehen in einer Grauzone. Über die rechtlichen Hintergründe haben wir mit einem Rechtsanwalt gesprochen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich an unserer Liste an kostenlosen und legalen Live-Streams orientieren.

SG Flensburg-Handewitt gegen Orlen Wisla Plock : Vergangene Begegnungen

Wettbewerb Datum Begegnung Ergebnis Champions League 08.10.2014 SG Flensburg-Handewitt - Orlen Wisla Plock 35:28 Champions League 22.02.2015 Orlen Wisla Plock - SG Flensburg-Handewitt 31:29 Champions League 25.10.2015 Orlen Wisla Plock - SG Flensburg-Handewitt 30:34 Champions League 25.11.2015 SG Flensburg-Handewitt - Orlen Wisla Plock 27:25

