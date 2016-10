Hamilton schnappt sich Pole Position vor Rosberg

Beim Grand Prix der USA

+ © AFP Nachdenklich: Nico Rosberg muss Mercedes-Kollege Lewis Hamilton im Qualifying des US-Grand-Prix den Vortritt lassen. © AFP

Austin - Nico Rosberg startet beim Großen Preis der USA hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Auch Sebastian Vettel muss sich seinem Stallgefährten geschlagen geben.

Weltmeister Lewis Hamilton startet von der Pole Position in den Großen Preis der USA in Austin (Sonntag, 21.00 Uhr MESZ/RTL und Sky). In 1:34,999 Minuten lag der Mercedes-Pilot im Qualifying vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg und dem Red-Bull-Duo Daniel Ricciardo und Max Verstappen. In der dritten Reihe stehen die Ferrari mit Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel.

"Ich fühle mich unglaublich", sagte Hamilton bei der anschließenden Pressekonferenz: "Es ist meine erste Pole hier in Austin, ich habe es viele Jahre versucht, und jetzt hat es geklappt. Ich bin sehr, sehr glücklich, alles lief gut." Rosberg wies darauf hin, dass "wir zuletzt gesehen haben, dass die Pole nicht das Wichtigste ist. Es hat nicht sein sollen für mich heute, Lewis war halt schneller im ersten Sektor, aber ich habe beste Chancen, das Rennen zu gewinnen."

Nico Hülkenberg ist im Force-India-Mercedes Siebter. Pascal Wehrlein im Manor-Mercedes steht auf dem 20. Platz und schlug dabei auch seinen Teamkollegen Esteban Ocon, der Letzter ist.

sid