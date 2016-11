Formel-1-Fahrer feuert Sponsor wegen rassistischem Trump-Tweet

„Übler Kommentar!“

Mexiko-Stadt - Nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten leistete sich ein Sonnenbrillen-Hersteller einen ordentlichen Twitter-Fehltritt - und wurde von Formel-1-Fahrer Sergio Perez prompt dafür abgestraft.

Der mexikanische Formel-1-Pilot Sergio Perez hat die Zusammenarbeit mit einem seiner Sponsoren aufgrund eines rassistischen Tweets nach der US-Wahl aufgekündigt. Der Sonnenbrillen-Hersteller Hawkers hatte am Mittwoch nach dem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump gepostet, die mexikanischen Bürger könnten "beim Bau der Mauer ihre weinenden Augen mit Hawkers-Sonnenbrillen schützen."

Perez, der bei Force India Teamkollege von Nico Hülkenberg ist, twitterte erbost: "Was für ein übler Kommentar! Ich breche heute meine Beziehung zu Hawkers Mexiko ab. Ich erlaube niemandem, sich über mein Land lustig zu machen."

Que mal comentario, Hoy mismo acabo mi relación con @HawkersMX .Nunca voy a dejar que nadie se burle de mi País! #MexicoUnido — Sergio Pérez (@SChecoPerez) 9. November 2016

Sergio Pérez podría romper su relación con la marca 'Hawkers' por un tweet que no sentó nada bien al mexicano. pic.twitter.com/ucgC4L0stc — F1 en español (@F1inSpanish) 10. November 2016

Hawkers arbeitet erst seit Kurzem mit dem 26-Jährigen zusammen, eine Sergio-Perez-Kollektion ist Anfang des Monats auf den Markt gekommen. Der künftige US-Präsident hatte in seinem Wahlkampf wiederholt über die Latinos im Land gelästert, außerdem kündigte Donald Trump den Bau einer Mauer zwischen den USA und Mexiko an. Zudem will Trump alle illegalen Einwanderer aus Mexiko in ihre Heimat abschieben.

