Golfstar Kaymer vor Ryder Cup: Europa bereit zur Titelverteidigung

US-Team seit acht Jahren sieglos

Chaska - Europas Ryder-Cup-Team und Deutschlands Golfstar Martin Kaymer sind bereit für die Titelverteidigung.

Die zwölf Spieler und Kapitän Darren Clarke trainierten am Dienstag zum ersten Mal gemeinsam im Hazeltine National Golf Club in Chaska. Die 41. Auflage des prestigeträchtigen Kontinentalvergleichs der besten Golfspieler aus Europa und den USA findet von diesem Freitag an in der Nähe von Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota statt.

„Es ist großartig, wieder Teil des Ryder-Cup-Teams zu sein“, sagte Kaymer. „Wir werden diese Woche genießen und unser Bestes geben, um den Ryder Cup zu verteidigen.“ Vor zwei Jahren hatten die Europäer im schottischen Gleneagles den Ryder Cup zum dritten Mal nacheinander gewonnen. Der letzte Sieg des US-Teams liegt bereits acht Jahre zurück.

