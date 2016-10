Handball-Champions-League: So sehen Sie FC Barcelona gegen THW Kiel live im TV und Live-Stream

2. Spieltag der Gruppenphase

+ © dpa Vergangenen April setzten sich Ilja Brozovic (l.)und der THW Kiel im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelonas durch. © dpa

Barcelona - Heute empfängt der FC Barcelona den THW Kiel in der Handball-Champions-League. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Spiel live im TV und Live-Stream sehen können.

Bereits am ersten Spieltag feierte der THW Kiel mit dem knappen 28:27-Heimsieg über Paris Saint Germain ein gelungenen Auftakt in der VELUX EHF Champions League 2016. Über die volle Spielzeit lieferten die Kieler gegen den Titelfavoriten aus Frankreich einen unfassbaren Kampf. Die rund 10.000 Zuschauer peitschten ihre "Zebras" nach vorne und verwandelten die Sparkassen-Arena in einen Hexenkessel.

Nur 48 Stunden später zeigte der THW Kiel im Bundesligaspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten eine souveräne Leistung. Obwohl man sich lange Zeit schwer tat, brachte man den 26:23-Erfolg schlussendlich über die Zeit. Doch bereits unmittelbar nach der Partie wollte man den Fokus wieder auf die Handball-Königsklasse richten. Denn am heutigen zweiten Spieltag kommt es zum nächsten Kracher-Spiel gegen den Rekord-Champion FC Barcelona (Anwurf ist 19.30 Uhr im Palau Blaugrana). "Wir können es besser, und wir werden uns in Barcelona deutlich steigern müssen", meinte Nikola Bilyk nach dem Match gegen Balingen-Weilstetten im Hinblick auf das schwere Auswärtsspiel in Spanien. Der FC Barcelona war im ersten Gruppenspiel der Champions League ebenfalls erfolgreich und besiegte Wisla Plock souverän mit 28:23.

Wir sagen Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem THW Kiel heute live im TV und Live-Stream sehen können.

FC Barcelona gegen THW Kiel: Handball-Champions-League heute live bei Sky

Sky-Abonnenten können sich freuen, denn der Pay-TV-Senderhat sich die Übertragungsrechte der VELUX EHF Champions League gesichert. So beginnt Sky heute ab 19.15 Uhr mit den Vorberichten auf den Sendern Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Im Studio begrüßen Sie Kommentator Karsten Petrzika und Handball-Experte Martin Schwalb. Anwurf ist um 19.30 Uhr im Palau Blaugrana.

FC Barcelona gegen THW Kiel: Handball-Champions-League heute im Live-Stream via SkyGo

Wer ein Sky-Abo hat, jedoch unterwegs ist, kann sich die Kracher-Partie heut auch im Live-Stream via SkyGo ansehen. Sky stellt seinen Kunden diesen Online-Streaming-Dienst kostenlos zur Verfügung. Auf dem Laptop kann SkyGo im jeweiligen Internetbrowser empfangen werden. Wer den Live-Stream über mobile Endgeräten wie Tablet oder Smartphone sehen will, kann dies über die SkyGo-App tun. Die SkyGo-App ist kostenlos und kann im iTunes-Store (Apple-Geräte) und Google-Play-Store (Android-Geräte) heruntergeladen werden.

Hinweis: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls kann das Datenvolumen ihres Mobilfunkvertrags schnell aufgebraucht sein und somit hohe Kosten anfallen.

FC Barcelona gegen THW Kiel: Handball-Champions-League heute im Live-Stream auf ehftv.com

Wer nicht im Besitz eines Sky-Abos ist, kann das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem THW Kiel heute auch im Live-Stream über die offizielle Video-Homepage des europäischen Handballverbandes EHF, ehftv.com, sehen. Allerdings ist dieser Dienst in Deutschland gesperrt. Mit einem "Virtual Private Network" (VPN) lässt sich diese Ländersperre jedoch umgehen. Wer ein VPN benutzt, kann sich eine IP-Adresse aus einem Land zuordnen zu lassen und somit den Live-Stream freischalten. Bekannte Dienste für VPN sind Hotspot Shield, IPVanish, vyprVPN oder Hide My Ass.

FC Barcelona gegen THW Kiel: Handball-Champions-League heute im Live-Stream ohne ehftv.com

Wer kein Sky-Abo hat und der Live-Stream zu kompliziert ist, sollte sich im Internet nach Alternativen umsehen. Auf zahlreichen Streaming-Portalen werden heute wieder diverse Live-Streams für das Duell zwischen dem FC Barcelona und dem THW Kiel angeboten. Allerdings sollte man sich darauf einstellen, dass die Bildqualität deutlich schlechter als bei SkyGo ist und sehr viel Werbung eingespielt wird. Zudem befindet man sich bei der Nutzung solcher Live-Streams in einer rechtlichen Grauzone. Nach wie vor ist die Legalität solcher Live-Streams nicht gänzlich geklärt.

FC Barcelona gegen THW Kiel: Vergangene Begegnungen

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 05.12.2010 EHF Champions-League FC Barcelona - THW Kiel 32:29 24.04.2011 EHF Champions-League FC Barcelona - THW Kiel 27:25 01.05.2011 EHF Champions-League THW Kiel - FC Barcelona 33:36 24.04.2016 EHF Champions-League THW Kiel - FC Barcelona 29:24 30.04.2016 EHF Champions-League FC Barcelona - THW Kiel 33:30

