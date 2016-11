Handball: So sehen Sie Deutschland gegen Portugal heute im TV und Live-Stream 

EM-Qualifikation

Wetzlar - Die deutschen Handballer starten heute in die Qualifikation zur EM 2018. In Wetzlar trifft Titelverteidiger Deutschland auf Portugal. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream.

Operation Titelverteidigung beginnt für Deutschlands Handballer am Mittwoch im hessischen Wetzlar. Der amtierende Europameister trifft in der Rittal Arena auf Portugal - und startet mit ordentlich Rückenwind in die Qualifikation für die EM 2018 in Kroatien.

Die Mannschaft von Coach Dagur Sigurdsson hatte im Vorjahr - trotz großer Verletzungssorgen - die Europameisterschaft in Polen gewonnen und beim olympischen Turnier in Rio Bronze geholt. Erst im Halbfinale unterlag sie Frankreich knapp. Vor Olympia hatten Experten den Deutschen eher geringe Medaillenchancen eingeräumt.

Jetzt also EM-Quali gegen Portugal. Ein dankbarer Gegner zum Auftakt. Die Südeuropäer konnten sich weder für Olympia, noch die WM 2017 qualifizieren. Das letzte Aufeinandertreffen in einem offiziellen Spiel datiert aus dem Jahr 2003. Damals war Portugal WM-Gastgeber. Deutschland siegte klar mit 37:29. Leichtes Spiel für das Team des Europameisters? Nicht unbedingt. Denn: Es gibt Störgeräusche. Trainer Dagur Sigurdsson soll vor dem Absprung stehen.

Anwurf ist am Mittwoch um 19 Uhr. Hier finden Sie alle Informationen, wie Sie das Europameisterschafts-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland gegen Portugal live im TV und im Live-Stream sehen können.

Handball-EM-Qualifikation: Deutschland gegen Portugal heute live im Free-TV bei Sport1

Der Free-TV-Sportsender Sport1 hat sich die Übertragungsrechte für die EM-Quali gesichert und überträgt am Mittwoch live. Das Spiel zwischen Deutschland und Portugal beginnt um 19.00 Uhr, die Übertragung startet um 18:45 Uhr.

Handball-EM-Qualifikation: Deutschland gegen Portugal heute im Live-Stream von Sport1

Wenn Sie das Auftaktspiel zur Europameisterschafts-Qualifikation zwischen Deutschland und Portugal nicht an ihrem Fernseher mitverfolgen können, dann können Sie auch von unterwegs das Spiel sehen: Sport1 bietet einen kostenfreien Live-Stream auf seiner Homepage an. Alternativ können Sie sich die Sport1-App für mobile Endgeräte herunterladen. Diese ist für iOS, Android und Windows erhältlich. Außerdem bieten die beiden Anbieter Magine TV und Zattoo eine Übertragung an. Dort ist allerdings eine Anmeldung nötig.

Achtung: Sie sollten bei der Übertragung auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Der Live-Stream benötigt eine sehr große Datenmenge. Schauen Sie einen Stream ohne WLAN-Verbindung, könnte bald das Datenvolumen des Mobilfunkvertrages aufgebraucht sein. Wer dann noch schnell von unterwegs aus im Netz surfen will, muss ein Datenkontingent hinzukaufen.

Handall-EM-Qualifikation: Deutschland heute gegen Portugal im kostenlosen Live-Stream

Zahlreichen Portale bieten ebenfalls die Möglichkeit, das Spiel im Live-Stream zu verfolgen. Problem: Bei solchen Angeboten ist die Übertragungsqualität oft schlecht, zudem ist der Kommentar nur selten in deutscher Sprache verfügbar. Dazu kommt, dass viele Live-Streams rechtlich bedenklich sind, weil ihre Anbieter sich in einer Grauzone befinden. Generell empfehlen wir, auf legale Streams zuzugreifen. Hier gibt es eine Liste solcher legalen und kostenfreien Streams.

