Jetzt will auch Deutschland die Futsal-Welt erobern

Länderspiel-Premiere in Hamburg

+ © dpa Ein Futsal-Spiel zwischen Portugal und dem Iran. © dpa

Hamburg - Im Fußball ist Deutschland Weltmeister, im Futsal hingegen noch ein Zwerg. Die moderne Variante des Hallenfußballs ist in Ländern wie Spanien sehr beliebt. Nun zieht auch der DFB nach.

Der Ball ist kleiner, das Spiel schneller, der technische Anspruch höher: Futsal ist Hallenfußball der modernsten Art. Nun finden die ersten Länderspiele einer deutschen Nationalmannschaft statt. Am Sonntag (15 Uhr) und am Dienstag (18 Uhr) trifft die DFB-Auswahl in Hamburg auf England. Als Förderer dieses Sports gilt Hansi Flick, der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes. „Durch die moderne Form des Hallenfußballs können wir unsere Talente noch besser ausbilden“, sagte er dfb.de.

Deutschland ist im Futsal ein Spätstarter. Bereits seit 1989 findet alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft statt. Im Jahr 1996 wurde die Europameisterschaft eingeführt. Das Interesse ist groß: Die letzte EM fand im Februar in der serbischen Hauptstadt Belgrad statt. Die Halle war fünfmal mit mehr als 12 000 Zuschauern gefüllt. „Die Spiele der Futsal-EM haben gezeigt, wie dynamisch und technisch hochwertig Futsal auf höchstem Niveau gespielt wird“, erklärte Flick. Die erfolgreichste Futsal-Nation in Europa ist Spanien, wo es sogar eine Profiliga gibt.

Viele Stars haben diese Variante früher ausgeübt. Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi behauptet, Futsal habe seine Entwicklung gefördert. „Futsal hilft dir enorm, weil es dein schnelles Denken schult“, meinte Messis brasilianischer Kollege beim FC Barcelona, Neymar. Und der Brasilianer Douglas Costa von Bayern München ergänzte: „Was ich dabei gelernt habe? Immer schnell zu spielen! Das versuche ich, auf dem Feld umzusetzen.“

Auch in Deutschland wird Futsal schon länger gespielt. So wurde Borussia Dortmunds Nationalspieler Julian Weigl bei dieser Hallenvariante entdeckt. Einige Proficlubs wie Hertha BSC nutzen Futsal als Trainingsmaßnahme. Nur hat es eben lange gedauert, bis diese Hallenfußball-Variante professionell organisiert wurde. Ende 2015 führte der DFB die Nationalmannschaft ein. Fast alle anderen 55 UEFA-Mitglieder waren schneller. Nur Österreich, Nordirland, Luxemburg und Liechtenstein haben noch kein Futsal-Nationalteam.

Das Ziel der DFB-Auswahl ist die Europameisterschaft 2018 in Slowenien. Bis zur Endrunde sind allerdings zwei Gruppenphasen zu überstehen. Die erste Runde findet vom 23. Januar bis zum 1. Februar 2017 in Lettland statt. Deutschland bekommt es dort mit dem Gastgeber sowie mit Estland und Armenien zu tun. Auf dem Fußballfeld wären das vermutlich einfach zu lösende Aufgaben. Im Futsal aber ist Deutschland ein Underdog - zumindest noch.

dpa