Kerber steht im WM-Halbfinale

Erste Deutsche seit 1998

Angelique Kerber steht im Halbfinale der WM.

Singapur - Angelique Kerber steht als erste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf 1998 im Halbfinale des Saisonfinals. Schon vor der abschließenden Vorrundenpartie ist ihr das Weiterkommen nicht zu nehmen.

Weil die Rumänin Simona Halep am Donnerstag den ersten Satz gegen Dominika Cibulkova aus der Slowakei 3:6 verlor, ist der Weltranglisten-Ersten das Weiterkommen schon vor ihrer abschließenden Vorrundenpartie nicht mehr zu nehmen. Die 28-jährige Kielerin bestreitet das zweite Einzel an diesem Tag gegen Madison Keys aus den USA. Bisher war Kerber bei ihren drei Teilnahmen an den WTA Finals noch nie über die Gruppenphase hinausgekommen.

dpa