Frenzel im provisorischen Wettkampfsprung disqualifiziert 

Nordische Kombination in Kuusamo

Eric Frenzel muss um seinen Start beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer in Kuusamo bangen. Der viermalige Gesamt-Weltcupsieger aus Oberwiesenthal wurde am Freitag im provisorischen Wettkampfsprung wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzuges disqualifiziert. Sollte am Samstag im ersten Einzelwettbewerb des WM-Winters kein Springen möglich sein, würde der Durchgang vom Freitag gewertet werden und Frenzel ohne Ergebnis dastehen. Somit könnte der Olympiasieger und dreimalige Weltmeister im anschließenden Langlauf über 10 Kilometer nicht starten.

Der 28-Jährige muss daher hoffen, dass ihm der Wind keinen Strich durch die Rechnung macht und das Springen planmäßig über die Bühne geht. In diesem Fall darf Frenzel trotz seiner Disqualifikation auf die Schanze gehen, da die ersten Zehn des vorjährigen Gesamtweltcups für den Wettkampf gesetzt sind.

