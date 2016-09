Kober gewinnt bei den Paralympics Gold im Kugelstoßen

Münchnerin ist die Beste

Birgit Kober holte schon 2012 in London Paralympics-Gold.

Rio de Janeiro - Die deutsche Paralympics-Mannschaft darf sich über die nächste Gold-Medaille freuen. Birgit Kober sicherte sich das Edelmetall im Kugelstoßen.

Birgit Kober hat bei den Paralympics in Rio de Janeiro in überlegener Manier das bereits fünfte Kugel-Gold für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) gewonnen. Wie zuvor Niko Kappel, Daniel Scheil, Franziska Liebhardt und Sebastian Dietz setzte sich die 45-Jährige in ihrer Konkurrenz mit 11,41 m durch. Jeder ihrer sechs Stöße hätte zum Sieg gereicht.

Für die Münchnerin, die im Vorfeld von gesundheitlichen Problemen geplagt war, war es das insgesamt dritte Gold. Sie hatte in London 2012 im Kugelstoßen und im Speerwurf gewonnen. Letzteres gehört in Rio nicht zum Programm.

Auch Sebastian Dietz hatte sich Gold im Kugelstoßen sichern können.

sid