Vonn verzichtet auf Weltcup-Auftakt in Sölden

Saisonstart erst einen Monat später

+ © dpa Macht einen Bogen um Sölden: Lindsey Vonn lässt den Weltcup-Auftakt in den alpinen Ski-Winter sausen. © dpa

Sölden - Ohne Lindsey Vonn steigt der Weltcup-Auftakt der alpinen Skiläufer in Sölden. Der US-Star hat wichtige Termine in der Heimat.

Lindsey Vonn verzichtet auf den Weltcup-Auftakt der alpinen Ski-Rennläufer am 22./23. Oktober im österreichischen Sölden. Die 31 Jahre alte viermalige Gesamtweltcupsiegerin stellt derzeit ihr Buch bei einer Promotion-Tour in den USA vor, am Tag vor dem ersten Rennen des WM-Winters gastiert sie in Austin im US-Bundesstaat Texas.

Erstmals am Start stehen wird Vonn damit aller Voraussicht nach am 26. November beim Riesenslalom in Killington im US-Bundesstaat Vermont. Auf den Weltcup-Auftakt in Sölden hatte sie auch aufgrund von Verletzungen auch in den vergangenen drei Jahren verzichtet.

sid