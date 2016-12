Terminstress für Handballer: Drastische Worte von Kretzschmar

„Das ist Sebstmord“

+ © dpa Stefan Kretzschmar. © dpa

Berlin - Handball ist eine der beliebtesten Sportarten in Deutschland, ein Highlight jagt das nächste. Für Kult-Handballer Stefan Kretzschmar nimmt die Terminhatz jetzt aber Überhand.

Hinsichtlich der im Januar anstehenden WM in Frankreich kritisierte der frühere Nationalspieler jetzt den internationalen Rahmenterminplan, dem seine Nachfolger ausgesetzt sind. "Ich finde es völlig schwachsinnig, im olympischen Jahr noch ein Turnier im Januar zu spielen. Das ist Selbstmord", sagt Stefan Kretzschmar bei Sport1.

Hintergrund: Seit rund einem Jahr werden die Handballer regelrecht von einem Termin zum anderen gehetzt: Im Januar 2016 fand die EM statt, im Sommer die Olympischen Spiele, und nun die WM - dazwischen sind die Nationalspieler in ihren Vereinen in nationalen und internationalen Wettbewerben gefordert. „Die unsäglichen Qualifikationsspiele und -turniere" und die "riesige Champions League" sind für den Ex-Nationalspieler ebenfalls kein akzeptabler Zustand.

Was „Kretsche“ noch zusätzlich ärgert, ist der vom internationalen Handball-Verband zusammengestellte Spielplan bei der WM: Dann stehen für die DHB-Handballer nämlich gleich fünf (!) Spiele in einer Woche an. Der reinste Stress, an eine vernünftige Regeneration ist dabei überhaupt nicht zu denken.

Für Kretzschmar sind die Konsequenzen des Terminwahnsinns logisch: "Wenn man an seine Gesundheit denkt, so ein Wahnsinnspensum absolviert und keiner im Handball bereit ist, Abstriche zu machen, werden wir auch in Zukunft mit noch mehr Konsequenzen der Spieler rechnen müssen", sagt Kretzschmar - und bezieht sich dabei auf die WM-Absage von Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen), der sich körperlich und mental nicht fit genug fühlt und daher auf eine Teilnahme an dem Turnier verzichtet.

Dass die Verbände bislang noch nicht mit einer Entschlankung des Spielplan reagiert haben, dafür hat Stefan Kretzschmar eine Erklärung: „Die finanziellen Interessen stehen im Vordergrund, es geht am Ende nur um die Kohle."