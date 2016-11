Usain Bolt: Mein Erfolg ist hart erkämpft

Olympiasieger bei Filmpremiere in London

Sprint-Olympiasieger Usain Bolt am Montag vor der Premiere des Dokumentarfilms „I am Bolt" in London.

London - Am Montag fand in London die Premiere des Dokumentarfilms „I am Bolt“ über den neunfachen Sprint-Olympiasieger Usain Bolt statt. Auch in deutschen Kinos wird er bald laufen.

Wenn der Sprinter Usain Bolt über die Ziellinie läuft, sieht das zuweilen wie ein Spaziergang aus. Doch der Schein trügt. „Es ist nicht einfach, es ist hart“, sagte der 30-Jährige am Montag in London. Der neunmalige Olympiasieger zeigte sich dort am Abend auf dem Roten Teppich am berühmten Leicester Square zur Weltpremiere des biografischen Dokumentarfilms „I am Bolt“.

Aufnahmen aus seiner Jugend, Interviews mit Freunden, Verwandten und Kollegen lassen den Menschen Usain Bolt hinter den Medaillen und Weltrekorden sichtbar werden. Selbstzweifel, Motivationsprobleme und Rückschläge zeigen, wie schwer sich der Ausnahmesportler zuweilen tut. „Die Leute sollen sehen, was ich auf mich nehme“, sagte Bolt über den Film.

„I am Bolt“ ist auch in deutschen Kinos zu sehen. Usain Bolt will nach der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2017 in London seine Karriere beenden.

