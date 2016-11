Auf der Suche nach Seegurken: Taucher entdeckt „Ufo“

Marine interessiert sich für Metall-Objekt

Victoria - Eigentlich hoffte er, vor der Küste British Columbias Seegurken zu finden - stattdessen stieß ein Taucher auf ein mysteriöses Metall-Objekt. Dessen Herkunft soll jetzt geklärt werden.

Zuerst habe Sean Smyrichinsky das runde, stählerne Gebilde rund zehn Meter tief im Wasser für ein Ufo gehalten, berichtete die „Washington Post“ am Dienstag. „Ich war ganz schön aufgeregt“, berichtet der Kanadier, „meine Freunde dachten allerdings, ich wäre verrückt geworden.“

Ein betagter Einheimischer habe sich jedoch daran erinnert, dass 1950, also während des Kalten Krieges, in der Nähe ein B 36-Langstreckenbomber der US-Luftwaffe abgestürzt sei. Das Wrack hatte man ein paar Jahre später in einem abgelegenen Gebiet gefunden, die Atombombe vom Typ Mark IV jedoch, die er Berichten zufolge an Bord gehabt haben soll, blieb verschwunden.

Daraufhin wandte sich Smyrichinsky an die kanadische Marine, die den Ort des Absturzes prompt bestätigte. Bei dem Fund handele es sich jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine leere „Dummy-Kapsel“ ohne Sprengstoff, sagte ein Major dem kanadischen Sender CBC. Nun ist ein Schiff der Marine unterwegs, das bis zum Ende der Woche am Fundort sein soll. „Nichtsdestotrotz wollen wir sichergehen und die Sache weiter untersuchen“, sagte der Major.

