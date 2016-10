Rheintalstrecke gesperrt: Verdächtiges im ICE gefunden

Polizei vor Ort

Baden-Baden - In einem ICE wurden verdächtige Gegenstände gefunden. Der Zugverkehr auf der Rheintalbahn wurde unterbrochen. Bereits am Dienstag gab es eine Bombendrohung auf der Strecke.

Wegen verdächtiger Gegenstände in einem ICE ist der Bahnhof in Baden-Baden gesperrt worden, der Zugverkehr auf der Rheintalbahn wurde unterbrochen. Das Zugpersonal eines ICE hatte der Polizei am Donnerstag Bescheid gegeben, es seien verdächtige Gegenstände im Zug gefunden worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Zug hielt in Baden-Baden. Die Beamten evakuierten den ICE und den Bahnhof. Nach Angaben der Polizei sind Spezialeinsatzkräfte vor Ort und durchsuchen den Zug. Der ICE war auf dem Weg von Hamburg nach Zürich.

Der gesamte Zugverkehr auf der Rheintalstrecke ist deswegen gesperrt. Erst am Dienstag war die gleiche Strecke wegen einer Bombendrohung am Bahnhof von Rastatt gesperrt.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa