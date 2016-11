Bei Fahrzeugkontrolle: Polizist stirbt durch Kopfschuss

Hintergründe unklar

New York - Bei einer Polizeikontrolle in der New Yorker Bronx zückte ein Autofahrer plötzlich eine Pistole und schoss auf zwei Polizisten. Einer der Beamten starb an seinen Verletzungen.

Bei einem Schusswechsel in der New Yorker Bronx ist ein Polizist tödlich verletzt worden. Ein weiterer sei ins Krankenhaus gebracht worden und in stabilem Zustand, teilte die New Yorker Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Die beiden Polizisten hätten ein verdächtiges Auto untersucht. Daraufhin habe ein 35 Jahre alter Mann mit einer Pistole auf sie geschossen.

Einer der Polizisten wurde in den Kopf getroffen und starb wenig später im Krankenhaus, der zweite wurde ins Bein getroffen. Auch der 35-Jährige Schütze starb bei dem Schusswechsel. Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)