Es brennt in Israel - und schnell ist die Rede von Terror 

Tel Aviv - Brände plagen Israel landesweit. Die Trockenheit und der Wind heizen die Feuer an. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Vor allem Politiker zündeln mit Begriffen wie „Terror“.

Israel steht gefühlt in Flammen. Es brennt im Norden des Landes, im Westen und im Zentrum - und das seit Tagen. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen. Doch neben dem Kampf mit den Flammen beschäftigt die Behörden vor allem die Frage nach dem Warum? Die Polizei ermittelt auch wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der Polizeichef nennt mutmaßliche Täter „nationalistisch motiviert“.

Die Presse spricht von einer „Feuer-Intifada“ der Palästinenser, der Ministerpräsident von „Terror“. Er kündigt harte Strafen an. Sofort geht es wieder um den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Doch geht es um Feuer im Kampf gegen Israel - oder werden die Feuer von Israel auch politisch instrumentalisiert?

Die Polizei hat nach eigenen Angaben zwölf Männer festgenommen. Laut Medienberichten soll es sich teilweise um Palästinenser handeln. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings nicht.

„Leider gibt es keinen Zweifel daran, dass es Fälle von Brandstiftung gegeben hat“, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Freitag. Auf eine organisierte Brandstiftung wollte er sich allerdings nicht festlegen. Die Region leidet zudem unter einer andauernden Trockenheit. Starke Winde fachen die Brände zusätzlich an.

Bisher hat sich keine radikal-islamische Gruppierung zu einer organisierten Aktion bekannt - oder zur Anstiftung dazu. Selbst die im Gazastreifen herrschende Hamas hat sich nicht offiziell zu den Bränden geäußert. Dabei ist sie bei palästinensischen Anschlägen auf Israelis oft schnell dabei, die Taten für sich zu deklarieren.

Auch ein Vertreter der gemäßigten Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) hat die Vorwürfe zurückgewiesen. „Israelische Offizielle versuchen damit, die israelische Öffentlichkeit gegen die Palästinenser aufzuhetzen und nicht mehr“, sagt Wasel Abu Jussef, Mitglied des PLO-Exekutivkomitees.

Der ultra-rechte Erziehungsminister Naftali Bennett sagte laut „Times of Israel“, dass die Feuer nur gelegt worden sein könnten, und zwar von „jemandem, dem dieses Land nicht gehört“. Bennett machte sich bereits in der Vergangenheit für einen weiteren Ausbau der israelischen Siedlungen im Westjordanland stark. „Die Ära eines palästinensischen Staates ist vorbei“, sagte er kürzlich.

+ Ein kroatisches Löschflugzeug im Einsatz nahe Nataf. © AFP

Arabische Abgeordnete im israelischen Parlament sprechen von gezielter Hetze gegen Araber und verweisen darauf, dass es auch Feuer in arabischen Orten gegeben habe. Die Feuer wüteten am heftigsten in Haifa, einer Stadt mit einem hohen Anteil an Arabern. Die Küstenstadt wird oft als Vorzeigeort für ein gutes Miteinander von Juden und Arabern genannt. Auch im Westjordanland brennt es seit Mittwoch an mehreren Punkten, unter anderem in der Nähe von Ramallah, wo ein Großteil der palästinensischen Verwaltung sitzt.