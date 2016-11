Dieser zweisprachige Papagei sorgt für Aufregung in der Türkei 

Die Internetgemeinde zeigt sich solidarisch mit dem Vogel

+ © dpa Papagei Tolaz ist zweisprachig: Er spricht mehr als 70 Wörter auf Türkisch und Kurdisch. © dpa

Istanbul - Ein zweisprachiger Büro-Papagei hat am Dienstag bei Medien, Polizei und Tierschützern in der Türkei für Aufregung gesorgt: Wenig später gab es Entwarnung.

Mitarbeiter der per Notstandsdekret geschlossenen pro-kurdischen Nachrichtenagentur DIHA schlugen zunächst Alarm und sagten, der Vogel sei von der Polizei in ihrem versiegelten Büro in Ankara zurückgelassen worden. Nach Stunden des Bangens dann die Entwarnung: Die Polizei habe den Graupapagei nicht wie angenommen im Büro eingeschlossen, sondern nach der Razzia vom Montagabend einem Nachbarn ausgehändigt, sagte DIHA-Journalist Deniz Nazlim.

Vor allem auf Twitter findet das Schicksal von Papagei Tolaz Beachtung

Noch am Dienstagmorgen hätten Parlamentsabgeordnete der Oppositionspartei CHP und Tierschützer mit Polizei und Staatsanwaltschaft darüber verhandelt, das Büro noch einmal öffnen zu dürfen, um den zweisprachigen Vogel zu befreien, sagte Nazlim. Der Vogel namens Tolaz (kurdisch für Vagabund) sei ein drei Jahre alter Graupapagei, der mehr als 70 Worte auf Türkisch und Kurdisch spreche.

Das Schicksal des gesprächigen Vogels sorgte am Dienstag für rege Diskussionen in sozialen Medien. Im Kurznachrichtendienst Twitter fanden die Hashtags #Tolazaözgürlük (Freiheit für Tolaz) und #Tolazyalnizdegildir (Tolaz ist nicht allein) große Verbreitung.

