Drei Verletzte bei Schießerei in Schule in den USA

Jugendlicher feuert um sich

Townville - Bei einer Schießerei in einer Grundschule im US-Bundesstaat South Carolina sind drei Menschen verletzt worden. Der jugendliche Schütze wurde festgenommen.

Wie ein Polizeisprecher dem Lokalsender WYFF sagte, handelt es sich bei den Verletzten in der Schule in Townville um zwei Kinder und eine Lehrerin.

Über die Hintergründe und den Ablauf der Tat wurde zunächst nichts bekannt. In einer Wohnung in fünf Kilometer Entfernung von der Schule wurde nach einem Bericht des Lokalsenders WYFF eine Leiche gefunden - vermutlich bestehe ein Zusammenhang mit der Schießerei in der Schule.

Die Verletzungen der beiden Schüler seien nicht lebensgefährlich, berichtete die Zeitung "The Greenville News" unter Berufung auf den örtlichen Gerichtsmediziner. Über den Zustand der Lehrerin wurde zunächst nichts berichtet.

Schießereien an Schulen und Universitäten hat es in den vergangenen Jahren in den USA immer wieder gegeben. Viele Bildungseinrichtungen haben deswegen ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, insbesondere seit der Schießerei an einer Grundschule in Newtown im Bundesstaat Connecticut im Jahr 2012, bei der 26 Menschen getötet worden waren.

