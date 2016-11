In Hinterhalt gelockt: Zwei Polizisten erschossen

Nähere Hintergründe zunächst unklar

Des Moines - Wahrscheinlich wurden sie in einen Hinterhalt gelockt: Zwei Polizisten sind am frühen Mittwochmorgen im US-Bundesstaat Iowa erschossen worden.

Im US-Bundesstaat Iowa sind zwei Polizisten erschossen worden. Die Vorfälle ereigneten sich am frühen Mittwochmorgen an zwei verschiedenen Orten in der Stadt Des Moines, wie der TV-Sender KCCI unter Berufung auf die Polizei berichtete. Es sehe so aus, als seien die beiden Polizisten in einen Hinterhalt gelockt worden.

Sicherheitskräfte seien nach Berichten über Schüsse ausgerückt und hätten am Tatort einen angeschossenen Polizisten gefunden, schrieb die Zeitung „Des Moines Register“. Er wurde so schwer verletzt, dass er starb. Wenig später sei ein Polizist an einer anderen Straßenkreuzung erschossen worden. Auch er starb. Nähere Hintergründe waren zunächst unklar.

