Manager schlafen auf der Straße - für obdachlose Kinder

„Sleep Out“

New York - Am Donnerstag wollen mehr als 1100 Geschäftsleute in den USA und Kanada auf der Straße schlafen - aus Solidarität mit obdachlosen Kindern. Unter den Männern sind einige bekannte Persönlichkeiten.

Zu den prominenten Teilnehmern des großen „Sleep Out“ in 18 nordamerikanischen Städten zählen auch der populäre Alternativmediziner und Autor Deepak Choprak und Brian Cashman, Generalmanager der New York Yankees, so die Organisatoren der Obdachlosenhilfe „Covenant House“. Cashman, der in Manhattan die Kerzenwache zum zentralen Auftakt der Unterstützungsaktion leitet, übernachtet schon zum sechsten Mal für den guten Zweck unter freiem Himmel. „Letztes Jahr hat es mit starkem Regen und Wind absolut ins Schwarze getroffen“, erinnert er sich. „Junge Obdachlose haben damit jeden Tag zu kämpfen.“

