Gruselfund in Dänemark

Kopenhagen - Die dänische Polizei hat am Sonntag in Aabenraa die Leichen einer 27-jährigen Frau und ihrer zwei Töchter in einem Gefrierschrank gefunden.

Die Kinder sollen sieben und neun Jahre alt gewesen sein, berichtete die Agentur Ritzau am Montag. Nach dem Ehemann und Vater werde gefahndet. Verwandte der Frau hatten die Polizei alarmiert, weil sie seit Tagen nichts von ihr gehört hatten.

dpa

