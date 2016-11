Schwere Erdbebenserie erschüttert Neuseeland - Tsunami möglich

Nahe der Stadt Christchurch

Christchurch - Nahe der Stadt Christchurch auf der Südinsel Neuseelands hat sich ein schweres Erdbeben ereignet.

Update: Wie die KNA berichtet, handelte es sich um eine Erdbebenserie. Drei schwere Erdbeben innerhalb weniger Minuten haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (Ortszeit) Neuseeland erschüttert. Die Beben hatten laut dem amerikanischen Erdbebenwarndienst US Geological Survey die Stärken 7,4, 6,2 und 7,8.

Zivilschutz warnt vor Tsunami

Wieder trifft es Christchurch: Vor fünf Jahren richtete ein schweres Beben auf der Südinsel Neuseelands schwere Schäden an. Das neue Beben in der Nacht zum Montag ist Experten zufolge noch stärker gewesen. Schäden werden zunächst von der Nordinsel gemeldet.

Der Erdstoß auf der Südinsel nahe der Stadt Christchurch in der Nacht zum Montag (Ortszeit) hatte eine Stärke von 7,9, wie das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam mitteilte. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,8 an, in Neuseeland selbst war von 6,6 die Rede. Der Zivilschutz warnte vor einem Tsunami.

Beben auch in Wellington auf der Nordinsel spürbar

Den Experten zufolge ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 10 Kilometern, das Zentrum lag demnach nördlich von Christchurch. Menschen in der Region berichteten in den sozialen Medien von sehr heftigen Erdstößen.

Nach ersten Medienberichten aus Neuseeland war das Beben nicht nur in Christchurch auf der Südinsel, sondern auch in Wellington, Taranaki, Hamilton und Auckland auf der Nordinsel sehr deutlich zu spüren. Im Onlineportal stuff.co.nz waren erste Fotos der Schäden zu sehen. Sie zeigten unter anderem zerbrochene Glasscheiben in einem Gebäude in Wellington. Ein Twitter-Nutzer schickte Bilder seines verwüsteten Hauses. In der Region Taranaki fiel in mehreren Städten der Strom aus.

Zivilschutz empfiehlt Küste zu verlassen

"Ein Tsunami ist möglich", erklärte der Zivilschutz am Sonntag. Zuvor hatte das Pazifische Tsunami-Warnzentrum keine Tsunami-Gefahr für die gesamte Pazifikregion gesehen.

Daher rief der Zivilschutz die Bevölkerung an der gesamten Ostküste Neuseelands, sich sofort von der Küste in höher gelegene Gebiete im Inland zu begeben. „Gehen sie sofort zum nächsten höher gelegenen Punkt oder so weit landeinwärts wie Sie können“, hieß es in der Mitteilung.

„Das Wasser im Swimming Pool des Nachbarn schwappte hin und her“

In Hamilton (Nordinsel) gab es für Wayne Timmo ein unsanftes Erwachen, als die Küchenmarkise gegen das Fenster schlug. „Das Wasser im Swimming Pool des Nachbarn schwappte hin und her und die vom Erdbeben geweckten Leute liefen auf die Straße“, sagte er. Die Reporterin Rachel Thomas berichtete stuff.co aus Hataitai am Stadtrand von Wellington, sie und ihre Mitbewohner seien vom Ächzen des Daches geweckt worden. „Unser Nymphensittich fiel von seiner Stange. Wir drei drängen uns im Morgenmantel unter dem Küchentisch mit einem zitternden Vogel zwischen uns.“

Eine Polizeisprecherin in Christchurch, der bedeutendste Stadt der Südinsel Neuseelands, sagte, bis auf ein Loch in einer Straße seien noch keine Schäden gemeldet worden. „Seien Sie nur vorsichtig auf den Straßen wegen möglicher Schäden“, sagte sie.

Ein Beben der Stärke 6,3 hatte im Jahr 2011 in der Gegend um Christchurch schwere Schäden angerichtet. 185 Menschen starben damals, etwa 10 000 Häuser wurden schwer beschädigt.

