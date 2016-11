Schweres Erdbeben erschüttert Fukushima - Flutwelle gesichtet

Tsunami-Warnung

+ © dpa Ein schweres Erdbeben hat die japanische Katastrophenregion Fukushima erschüttert. Das Foto zegit den Atomreaktor an der Küste von Fukushima. © dpa

Tokio - Ein schweres Erdbeben hat die japanische Katastrophenregion Fukushima erschüttert. Das Beben der Stärke 7,3 löste eine Warnung vor einem Tsunami aus, wie der Fernsehsender NHK berichtete.

Nach dem erneuten schweren Erdbeben im japanischen Fukushima ist eine erste Flutwelle vor der Küste gesichtet worden. Das berichtete der TV-Sender NHK. Die Welle habe eine Höhe von 60 Zentimetern. Nach dem Beben der Stärke 7,3 am Dienstagmorgen (Ortszeit) war eine Warnung vor einem Tsunami ausgeben worden.

Nach Angaben des Atombetreibers Tepco keine weiteren Schäden an der Atomruine Fukushima. Auch sei keine erhöhte Radioaktivität gemessen worden. Die Region im Nordosten des Landes war im März 2011 von einem schweren Erdbeben und einem Tsunami heimgesucht worden. Dabei starben mehr als 18.000 Menschen. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi war es zu einem Gau gekommen.

Es könne ein Tsunami in Höhe von einem bis drei Metern auf die Küste treffen, berichtete NHK zunächst. Berichte über Verletzte oder Tote lagen zunächst nicht vor. Die Menschen an der Pazifikküste wurden aufgefordert, sich sofort auf Anhöhen in Sicherheit zu bringen. Sie sollten zudem noch Schlafende aufwecken, berichtete NHK.

Die Regierung in Tokio richtete einen Krisenstab ein. Auch in der rund 300 Kilometer entfernten Hauptstadt des Landes gerieten Häuser ins Wackeln. Das erneute Beben ereignete sich in einer Tiefe von zehn Kilometern unter dem Meer vor der Küste Fukushimas.

Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben betroffenen Länder der Welt. Im Frühjahr war erst der Süden Japans getroffen worden. Dabei hatte es Tote und schwere Schäden gegeben.

Schwere Erdbeben in Japan

Die verheerendste Erdbebenkatastrophe erlebte Japan im Jahr 1923, als Erdstöße der Stärke 7,9 Tokio und weite Teile Yokohamas in Schutt und Asche legten. Mehr als 140.000 Menschen kamen damals um. Andere schwere Beben:

März 2011: Ein Erdbeben der Stärke 9,0 und der folgende Tsunami reißen fast 19.000 Menschen in den Tod. Die Naturgewalten stürzen den Staat außerdem in eine atomare Katastrophe. Betroffen ist vor allem das Atomkraftwerk Fukushima.

Juni 2008: 13 Menschen kommen im Nordosten des Inselreichs bei einem Beben der Stärke 6,9 ums Leben. Mehr als 300 werden verletzt, fast 400 Gebäude beschädigt.

Juli 2007: Ein Beben der Stärke 6,6 reißt in den Provinzen Niigata und Nagano im Nordwesten zehn Menschen in den Tod und verursacht ein Leck in einem Atomkraftwerk. Radioaktiv verseuchtes Wasser fließt ins Meer.

Oktober 2004: Bei Erdstößen der Stärke 6,8 sterben in der Provinz Niigata 39 Menschen. In vielen Orten gibt es gewaltige Erdrutsche.

Januar 1995: Auf der Insel Honshu sterben bei einem Beben der Stärke 7,3 über 6400 Menschen. Mehr als 40.000 werden verletzt, über 240.000 Gebäude zerstört oder beschädigt. Besonders betroffen ist die Stadt Kobe.

Die Atomkatastrophe von Fukushima in Zahlen

Ein schweres Erdbeben und eine riesige Flutwelle haben am 11. März 2011 zum Atomunfall von Fukushima in Japan geführt. Die Katastrophe in Zahlen:

Eine Stärke von 9,0 erreichte das Beben. Damit war es das bisher schwerste in Japans Geschichte.

Bis zu 30 Meter hoch war der Tsunami, der mehr als 260 Küstenstädte verwüstete.

Mehr als 18.000 Menschen kamen durch die Flutwelle ums Leben oder werden bis heute vermisst.

Mehr als 1 Million Häuser wurden zerstört oder beschädigt.

Auf rund 210 Milliarden US-Dollar (ca. 190 Mrd. Euro) wurden die originären Schäden geschätzt.

Mehr als 100.000 Menschen mussten nach der Reaktorkatastrophe wegen der Strahlenbelastung in der Region ihre Häuser verlassen.

30 bis 40 Jahre kann es nach Angaben des Fukushima-Betreibers Tepco dauern, bis das Kraftwerk endgültig gesichert ist.

