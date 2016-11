Tote Ratte in Kleid eingenäht? Modekette Zara verklagt

Ekel-Fund statt Fashion

New York - Modeschöpfer kommen ja auf die seltsamsten Ideen, doch das Einnähen einer toten Ratte in ein Kleid kann nur ein Versehen sein. Wenn es denn stimmt, wird es teueres.

Weil sie eine eingenähte tote Ratte in einem Kleid entdeckt haben will, verklagt eine Frau die spanische Modekette Zara. Eine 24 Jahre alte Frau aus New York hatte das Kleid im Juli gekauft und kurz darauf angeblich die in einem Saum eingenähte tote Ratte entdeckt. Bei einem Gericht in Manhattan reichte die Frau daraufhin US-Medien zufolge Klage ein und fordert Schadenersatz.

A 24-year-old says she found a dead rat inside her new dress from Zara https://t.co/NmWKIJa79v pic.twitter.com/4iWs6CZkcK — BuzzFeed (@BuzzFeed) November 15, 2016

„Der Vorwurf ist uns bekannt und wir untersuchen die Sache“, sagte ein Sprecher der Modefirma am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zara habe „strenge Qualitätskontrollen sowie Gesundheits- und Sicherheitsstandards“, sagte der Sprecher. „Wir verpflichten uns, sicherzustellen, dass alle unsere Produkte diese strengen Regeln einhalten.“

