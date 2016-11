Kleinflugzeug in Tschechien abgestürzt - Zwei Tote

Absturzstelle schwer zugänglich

Mlada Boleslav - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs südlich der tschechischen Stadt Mlada Boleslav sind beide Insassen getötet worden.

Die Maschine stürzte am Dienstag in ein hügeliges Waldstück südlich von Mlada Boleslav (Jungbunzlau) und ging in Flammen auf. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Für die Rettungskräfte war die Absturzstelle nur schwer zugänglich. Sie setzten daher einen Hubschrauber ein. Ermittler der Behörde zur Flugunfalluntersuchung in Prag waren auf dem Weg zum Unglücksort, um die Ursache zu klären.

dpa

