Salmonellen-Alarm! Große Rückrufaktion bei Aldi

Nuss-Fans, aufgepasst

Essen - Aldi Nord ruft gemahlene Haselnusskerne zurück. In Eigenkontrollen wurden Salmonellen festgestellt, die Ursache von unangenehmen Magen-Darm-Erkrankungen sein können.

Der Discounter-Riese Aldi Nord bittet seine Kunden, den Artikel „Gemahlene Haselnusskerne, 200 g“ des Lieferanten „Heinrich Brüning GmbH“ in eine Filiale des Supermarkts zurückzubringen. Betroffen seien die Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 01.08.2017 und 02.08.2017.

Auf seiner Website erklärt das Unternehmen, in einer Probe seien Salmonellen festgestellt worden. Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen wie zum Beispiel Durchfall hervorrufen. Die fraglichen Produkte seien ausschließlich in Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen in den Verkauf gelangt. Den Kunden werde selbstverständlich das Geld zurückerstattet.

