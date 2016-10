Eurowings: Flugbegleiter treten in Streik

Tarif-Verhandlungen gescheitert

Mörfelden-Walldorf/Düsseldorf - Eigentlich wollte man die Tarif-Verhandlungen bei Eurowings fortsetzen, Doch jetzt kommt es bei der Lufthansa-Billigtochter zum Streik.

Bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings sind die Tarifgespräche für das Kabinenpersonal erneut gescheitert. Die Gewerkschaft Ufo rief daraufhin die Beschäftigten zu einem Streik ab Donnerstag auf. Details sollten noch am Mittwochabend genannt werden. Die Ufo-Verhandlungsführerin Sylvia De la Cruz warf dem Unternehmen Verzögerungstaktik vor. Über Details einer möglichen Schlichtung habe man sich in der zweitägigen Sitzung nicht einigen können.

Noch in der vergangenen Woche hatte Ufo die Verhandlungen für gescheitert erklärt und mit Streiks ab Wochenbeginn gedroht. Am Montag waren dann doch die Gespräche am Ufo-Sitz in Mörfelden-Walldorf fortgesetzt worden, dieses Mal mit direkter Beteiligung der Eurowings-Geschäftsführung.

Es geht um die Gehälter und Arbeitsbedingungen der rund 400 Flugbegleiter der in Düsseldorf sitzenden deutschen Fluggesellschaft Eurowings GmbH, die 23 von bislang 90 Mittelstreckenjets der expandierenden Lufthansa-Billigplattform Eurowings betreibt. Es ist unklar, ob Ufo in der Belegschaft die Mehrheit vertritt, da auch die DGB-Gewerkschaft Verdi dort Mitglieder organisiert.

dpa

