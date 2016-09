Investoren aus China wollen offenbar Osram kaufen

Münchner Lichtkonzern

München - Chinesische Investoren sind offenbar am Münchner Traditionsunternehmen Osram interessiert. Wandert damit eine wichtige Technologie ins Reich der Mitte ab?

Das traditionelle Lampengeschäft hat Osram bereits an chinesische Investoren verkauft - nun wollen chinesische Firmen einem Bericht des „Handelsblatts“ zufolge auch den Licht-Konzern selbst übernehmen. „Die Chinesen sind in Sachen Osram unterwegs“, zitierte das Blatt (Freitag) Industriekreise. „Wir befinden uns fortlaufend mit bestehenden und potenziellen Investoren im Gespräch, kommentieren aber keine einzelnen Gespräche“, teilte ein Osram-Sprecher am Donnerstagabend mit.

Die Osram-Aktie legte nachbörslich deutlich zu. „Wir freuen uns über die jüngste Aktienkursentwicklung, denn diese zeigt, dass unsere Unternehmensstrategie vom Markt angenommen wird“, sagte der Sprecher.

Interessenten hätten Kontakt zur früheren Osram-Mutter Siemens aufgenommen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf chinesische Finanzkreise weiter. Siemens hält noch 17,5 Prozent an Osram. Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Kriselndes Geschäft mit Neonröhren und Energiesparlampen

Der Verkauf des kriselnden Osram-Geschäfts mit Energiesparlampen und Neonröhren, das zur Zeit noch 40 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, für 400 Millionen Euro an den chinesischen Lampenhersteller MLS mit zwei chinesischen Finanzinvestoren als Partner soll 2017 abgeschlossen werden.

Erst vor kurzem hatte die Übernahme des Roboterbauers Kuka durch den chinesischen Elektrogerätehersteller Midea Bedenken vor einer Verlagerung wichtiger Technologien ins Reich der Mitte ausgelöst. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte aber betont, die Bundesregierung greife nicht aktiv in unternehmerische Entscheidungen ein.

Aktie von Osram steigt

Die Übernahmefantasien haben am Freitag den Börsenkurs von Osram beflügelt. Die Aktien des Lichtkonzerns waren im MDax die meistgehandelten Anteile und mit einem Plus von knapp zwei Prozent zunächst das größte Zugpferd im Index. Das „Handelsblatt“ (Freitag) hatte unter Berufung auf Industrie- und Regierungskreise berichtet, chinesische Investoren seien an einer Übernahme von Osram interessiert.

dpa

