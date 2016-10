Kaiser's Tengelmann soll bei Spitzentreffen gerettet werden

Betriebsversammlung Kaiser's Tengelmann GmbH: Angestellte halten Schilder mit dem Aufschrift "Herr Caparros, zeigen Sie soziale Stärke-ziehen Sie Ihre Beschwerde zurück!" bei der Betriebsversammlung des Logistikzentrums in Viersen (Nordrhein-Westfalen) hoch. Bei einem Scheitern des Rettungsversuchs gelten viele der rund 4000 Arbeitsplätze in den 103 vorwiegend in NRW gelegenen Filialen als besonders gefährdet.

