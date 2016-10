Tengelmann-Eigentümer Haub „vorsichtig optimistisch“

Mülheim/Ruhr - Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub sieht Chancen für eine Lösung des Streits um die angeschlagene Supermarktkette Kaiser`s Tengelmann.

Nach dem Ergebnis des Runden Tisches vom Donnerstag sei er „vorsichtig optimistisch“, dass eine Lösung für alle Mitarbeiter erreicht werden könne, heißt es in einem Schreiben des Tengelmann-Chefs an die Beschäftigten, das der dpa vorliegt. Zu Einzelheiten des Gesprächs machte Haub keine Angaben und verwies auf das bis zum 18. Oktober vereinbarte Stillschweigen.

+ Karl-Erivan Haub © dpa

Ziel sei es nun, bis zum 17. Oktober eine Einigung zu erzielen, so dass die Ministererlaubnis umgesetzt werden könne, so Haub. Bei einem Krisengipfel am Donnerstag war die ursprüngliche Frist, die diesen Freitag ausgelaufen wäre, um zehn Tage verlängert worden. Der Kaiser's-Tengelmann-Betriebsrat sprach von einem guten Signal.