Unicredit streicht weitere 6500 Stellen

München - Bis 2019 will die italienische Bank tausende Arbeitsplätze streichen. Insgesamt sind es bereits 14.000 Jobs. Auch Stellen in Deutschland sind davon betroffen.

Die angeschlagene italienische Großbank Unicredit forciert im Zuge des neuen Sparprogramms auch den Abbau von Stellen. Bis 2019 sollen über die bereits bekannte Streichung von Tausenden Arbeitsplätzen hinaus weitere 6500 Stellen wegfallen, teilte der Mutterkonzern der Hypovereinsbank am Dienstag in Mailand mit. Insgesamt sollen bis Ende 2019 auf vergleichbarer Basis rund 14.000 Stellen gestrichen werden - ein Teil davon geht aber auf bereits bekannte Sparprogramme aus der Zeit vor dem Start des seit Sommer amtierenden Vorstandschefs Jean-Pierre Mustier zurück.

Ende September hatte die Bank noch knapp 123.000 Vollzeitarbeitsplätze - ein Teil davon entfallen in den kommenden Jahren auch durch Spartenverkäufe. Wie die Konkurrenten auch hat die Bank ihre Mitarbeiterzahl in den vergangenen Jahren drastisch reduziert. So hatte die Unicredit im Jahr 2010 noch mehr als 160.000 Mitarbeiter. Der Deutschlandsitz des Instituts ist in München.

