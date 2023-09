Alsfeld: Zimmer zum Träumen

Freizeit

Die Villa wurde von 2014 bis 2019 aufwendig saniert.

Das Hotel Villa Raab punktet mit naturnaher Lage und Jugendstil-Charme.

Auf einem erloschenen Vulkan wandern, vorbei an sprudelnden Quellen, blühenden Bergwiesen, Basaltformationen und über 700 Meter hohen Gipfeln – das geht in Hessen nur im Vogelsberg. Mitteleuropas größtes Vulkanmassiv lädt im Sommer zu Touren durch die Natur ein. Wer dazwischen in einem ganz besonderen Ambiente nächtigen will, findet mit dem Hotel Villa Raab in Alsfeld, bei Bad Hersfeld, eine charmante Option vor.

Herzstück ist die 1904 erbaute, später 25 Jahre leer stehende und von 2014 bis 2019 aufwendig sanierte Jugendstilvilla, die einst zu einer Pfeifenfabrik gehörte. Zwei Suiten mit frei stehenden Badewannen, großen Kuschelsofas und kunstvollen Tapeten sind darin untergebracht. „Das ist sicher nicht alltäglich“, so Hotelchef Bastian Heiser. Die übrigen 38 Zimmer befinden sich im – ebenfalls 2019 fertiggestellten – angrenzenden Neubau. Ein Zimmer kostet zwischen 119 und 179 Euro pro Nacht, eine Suite 299 Euro.

Das Frühstücksbüffet ist im Preis enthalten. Zum Abendessen bietet sich von Mittwoch bis Sonntag ein Besuch des hoteleigenen Restaurants „Tante Mathilde“ an. Dessen Speisekarte ist ebenfalls nicht ganz gewöhnlich. Regionale, hessische Küche verspricht Geschäftsführer Heiser. Manche Gerichte haben jedoch einen modernen Twist, etwa die Kassler-Kohlrabi-Kartoffel-Worscht, die hessische Pasta mit Pfifferling-Rahmsoße oder der Kassler-Burger. Auch aus dem Zapfhahn fließen echte Unikate, die Biersommelier und Braukünstler Nico Döring extra für das Hotel kreiert: Sommer-Ale, Fränkisches Schüttbier oder Apfel-Birnen-Secco stehen zur Auswahl.

Die größte Attraktion der Region ist ihre Natur. „Der Vogelsbergkreis ist perfekt zum Wandern oder Fahrradfahren – und wir liegen mittendrin“, sagt Geschäftsführer Heiser. Wer sich bei den Anstiegen nicht zu sehr verausgaben will, kann sich in der Villa Raab das passende E-Bike mieten. Auch das kleine Alsfeld bietet einiges: Direkt neben dem Hotel liegt das Freibad. Und einen Escape Room und Park samt Labyrinth gibt es. „Und die historische Altstadt ist perfekt für Fachwerk-Liebhaber“, so Heiser.