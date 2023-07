Alte Fasanerie: Entschleunigung bei Hirsch und Wolf

Die Hirsche im Wildpark sind an Publikum gewöhnt und lassen sich von den Kindern beim Füttern sogar streicheln. © Jutta Degen-Peters

Heimische Wildtiere und naturnahe Spielplätze: Im Wildpark in Hanau gibt es vieles zu entdecken - es braucht nur etwas Geduld.

Kalli, der Elch, zupft gerade ein paar Blätter vom Baum und beäugt die Familie vor seinem Gehege. Drei kleine Mädchen zwischen drei und neun Jahren sind mit ihren Eltern aus Dietzenbach angereist, um den Wildpark Alte Fasanerie zu besuchen und „Tiere zu gucken“. Die Eltern genießen die Ruhe und die entspannte Stimmung auf dem 107 Hektar großen, über drei Viertel mit Wald bedeckten Areal, das zum Forstamt Wolfgang gehört. Die Kinder stehen mal andächtig vor den Gehegen und zücken die am Eingang gekaufte Futtertüte, mal tollen sie übermütig herum auf dem riesigen Waldgelände mit seinen 40 verschiedenen Tierarten aus Nord- und Mitteleuropa.

Doch es dauert lange, bis sie sich sattgesehen haben an den Hirschen, Füchsen, Mardern, Rehen und Fischottern, Wölfen und Polarwölfen, Luchsen und Elchen. Die Jahreszeit ist günstig, denn der Nachwuchs in vielen Gehegen ist gerade erst im Mai zur Welt gekommen. Neben allerlei Tieren, die die Kinder sonst allenfalls in Büchern und seltener mal bei einem Waldspaziergang zu Gesicht bekommen, gibt es drei urige und naturverträgliche Spielplätze, die auch Kinder mit Behinderungen einbeziehen.

Außerdem ist da noch das Forstmuseum. In dem umweltfreundlich betriebenen Niedrigenergie-Holzhaus erleben die Besucherinnen und Besucher ein Museum zum Anfassen mit Fühlkästen und Düften des Waldes, mit bebilderten Informationen zur Waldarbeit früher und heute.

„Bei uns ist weniger mehr“, sagt die Leiterin des Hessischen Forstmuseums Sabine Scholl bei einem Rundgang durch den Park. Die Zeiten seien rasant geworden, da schätzten viele, dass sie hier einfach mal runterkommen könnten. Und Kinder, die in der Stadt lebten, blühten hier förmlich auf. „Wer in einer halben Stunden 40 verschiedene Tiere sehen möchte, ist bei uns falsch“, sagt sie. Hier kann man – mit oder ohne Führung – tolle Naturbeobachtungen machen. Aber man muss sich am besten mit allen Sinnen darauf einlassen und Zeit und Muße mitbringen. Auch deshalb, weil sich gerade an heißen Sommertagen viele Tiere gerne ins Dickicht zurückziehen.

Sind die Tiere in den Gehegen mal nicht zu sehen, sind sie aber vielleicht zu hören oder riechen. Außerdem sind da auch noch die „freien Mitarbeiter“. So nennt Scholl Tiere wie den blinden Marder, der im Park unterwegs ist. Der ist nicht etwa zutraulich, aber gut beobachtbar, weil er manchmal – je nachdem wie der „Wind“ steht – die Menschen erst später wahrnimmt. Auch die Störche, die in den aus Verkehrssicherheitsgründen gekappten Rotbuchen ihre Nester gebaut haben, zählen dazu. Ihr Schnabelgeklapper begleitet die Besucherinnen und Besucher den ganzen Tag über. Auch die Reiherkolonie sorgt für Aufsehen, der Rotmilan zieht seine Kreise über den Wipfeln, der Trauerschnäpper ist ebenfalls unterwegs.

Dass der Park bald die Zulassung als Archepark bekommen wird, erfüllt das gesamte Team mit Stolz. Das Siegel erhalten Einrichtungen, die sich für den Erhalt gefährdeter Haus- und Nutztierrassen starkmachen. Hinzu kommt eine Reihe von Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Hierzu zählen beispielsweise die Vorwerkhühner, die sich in einer Voliere neben den Leinegänsen tummeln.

Barrierefreiheit im Wildpark Mit den integrativen Spielgeräten hat der Wildpark Alte Fasanerie, in dem immer wieder auch Förderschulgruppen zu Gast sind, auch Kinder mit Behinderungen im Blick. Dazu gehört als besondere Attraktion eine mehrere Meter lange Rollstuhlwippe, die Menschen mit Rollstuhl nutzen können. In den drei Spielbereichen im Park gibt es außerdem ein Wasserprisma, ein bodennahes Trampolin sowie zwei Bautische – alles auch rollstuhlgerecht. Ermöglicht haben Anschaffung und Aufbau dieser Spielgeräte aus Robininenholz eine Unterstützung der „Leberecht-Stiftung“ (in Höhe von 33 500 Euro) und die Tatkraft des Fördervereins Wildpark. Laut Waldpädagogin Sabine Scholl soll die Situation weiter verbessert werden. Alle Wege im Park sind barrierefrei, ein behindertengerechtes WC gibt es auch.

Nicht weit davon drängen sich die Marderhunde an den Zaun, die aus einer privaten Haltung in Großbritannien nach Klein-Auheim gekommen sind. Sie begrüßen Frederik und Leah, die mit Futter gekommen sind. Der 20-jährige Frederik, der Tierpfleger werden will, macht im Wildpark sein Freiwilliges Soziales Jahr. Die 23-jährige ausgebildete Zootierpflegerin Leah ist schon seit fünf Jahren in der Fasanerie beschäftigt und mit Hingabe bei der Sache.

Ob das Anfassen der Kükenkadaver beim Füttern ihr nicht unangenehm sei, will eine Besucherin von Leah wissen. „Das gehört einfach dazu. Und so ist die Natur“, sagt sie – und gibt damit Sabine Scholl das Stichwort. „Wir wollen keine Naturverniedlichung betreiben wie sie in den Walt-Disney-Filmen geschieht“, sagt sie. Dort würden sogar Beutegreifer zu Pflanzenfressern gemacht, um den Kindern die raue Wirklichkeit zu ersparen. „Wir stehen hier für einen respektvollen und nachhaltigen Umgang mit der Natur.“ Dennoch stelle sich die Frage, wie viel Natur für die Besucherinnen und Besucher verträglich sei, immer wieder. Etwa dann, wenn sich eine Mutter darüber beklage, dass sich ihre Tochter an Brennnesseln verbrannt habe. „Da überlegen wir schon, ob wir sie entfernen, oder ob es für Kinder nicht eine normale Erfahrung ist, Brennnesseln zu erkennen und zu meiden.“

Bei der kleinen Publikumsumfrage, die alljährlich unternommen wird, haben die Besucher als „Lieblingstiere“ in diesem Jahr Wolf, Luchs und Fischotter gewählt. Drei Wölfe leben im Wildpark und dazu drei weiße Polarwölfe, die für die Kinder zu den großen Attraktionen gehören. Mehr Wolf kann man bei der Wolfheulnacht erleben, wenn die Biologin und Wolfsmutter Marion Ebel mit ihren Schützlingen um die Wette heult. Imposant sind auch die beiden Luchse, die majestätisch auf ihren Holzpodesten ruhen. Und wer es niedlicher mag, ist bei den Wildschweinfrischlingen richtig, die bei den kleinsten Besucherinnen und Besuchern auf der Beliebtheitsskala weit oben rangieren. Bekanntester Wildparkbewohner ist aber ohne Frage Arthur, der älteste Rothirsch Hessens. Er ist in einem rund 20 Hektar großen Gehege zu Hause und mit seinen inzwischen 19 Jahren besonderer Liebling der Seniorinnen und Senioren.

Wer den Sikahirschen gegenüber beim Baden zuschaut, bekommt Lust auf eine Abkühlung – und fragt sich, wie der Wildpark die Klimakrise meistert. „Das bereitet uns zunehmend Probleme“, sagt Scholl und lenkt den Blick nach oben in die Baumwipfel. „Unsere Alte Fasanerie lebt vom Zusammenspiel von Wald und Wild.“ Viele Bäume hätten schon stark gelitten, Arten wie Baumhasel, Kirsche, Esskastanie und Eiche kämen besser mit der Hitze zurecht. „Der Wald verändert sich, die trockenstresstoleranten Arten wachsen nach“, sagt Scholl und lässt sich ihren Optimismus nicht nehmen.

Die Familie aus Dietzenbach sitzt unterdessen beim Picknick. Denn wer eine Stärkung braucht, kann sich in drei Essbereichen entweder an Kiosk oder Foodtruck versorgen oder eben die mitgebrachte Vesper verspeisen. Lust nach Hause zu fahren, haben die Kinder noch lange nicht. Aber die Aussicht auf eine baldige Wiederholung stimmt sie versöhnlich. (Von Jutta Degen-Peters)

Eine Rollstuhlwippe steht auf einem der drei Naturspielplätze im Park. © Jutta Degen-Peters