Auf dem Main nach Seligenstadt

Von: Laura Oehl

Beim Tagesausflug mit der Primus-Linie nach Seligenstadt ist ein dreistündiger Landgang inklusive. © Axel Häsler

Ein Tagesausflug zu einem der beliebtesten Ausflugsziele der Region - und zwar per Schiff. Das geht mit der Primus-Linie bis zu 35 Mal im Jahr.

Die Einhardbasilika fällt auch vom Wasser aus allen, die nach Seligenstadt kommen, sofort in den Blick. Die imposante Abteikirche mit ihren drei Türmen ist das Wahrzeichen und nur einer von vielen sehenswerten Orten der hessischen Stadt am Main. Kein Wunder also, dass Seligenstadt beliebtes Ausflugsziel in der Region ist – ob mit dem Auto, dem Rad oder dem Schiff.

„Die Tour nach Seligenstadt ist unsere beliebteste Tagesfahrt im Programm“, sagt Marie Nauheimer, Geschäftsführerin des Schifffahrtsunternehmens „Primus-Linie“. Bis zu 35 Mal pro Jahr fahren die Ausflugsschiffe des Unternehmens Seligenstadt an – sei es direkt oder als Ausstiegspunkt auf dem Weg nach Aschaffenburg. Gestartet wird in Frankfurt, wer möchte, kann aber auch unterwegs – etwa in Hanau – zusteigen. In den Ferien geht es etwa zweimal pro Woche zum Landgang in die Einhardstadt.

Seligenstadt sei ein „Kleinod“, so Nauheimer. Die Stadt sei nicht zu groß, „man kann sie wunderbar in zwei bis drei Stunden Landgang erkunden“. Zu sehen gibt es dabei viel: Direkt an die Basilika schließt sich die ehemalige Benediktinerabtei an, beides zwischen 830 und 840 von Einhard, Biograf Karls des Großen, erbaut. Aus dem Kloster heraus entwickelte sich das Stadtwesen. Jeden Donnerstag können Besucherinnen und Besucher einen Blick in die Backstube des Klosters werfen, wo der Förderkreis Historisches Seligenstadt bis heute das Klosterbrot backt.

In der Altstadt gibt es 177 eingetragene Kulturdenkmäler

Beliebtes Ziel und Fotomotiv ist auch der rund 8000 Quadratmeter große Konventgarten des Klosters, in dem unter anderem zahlreiche Pflanzen für ein Farbenmeer und eine kurze Auszeit vom Alltag sorgen. „Seligenstadt besitzt eine Vielzahl von historischen Gebäuden und Fachwerkhäusern, die teilweise unter Denkmalschutz stehen“, erklärt Marie Nauheimer. Insgesamt 177 eingetragene Kulturdenkmäler gibt es in der Altstadt. Zwischen all der Historie zeigt sich Seligenstadt aber auch von seiner lebendigen Seite: Die Innenstadt beherbergt viele kleine Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Eisdielen.

Vorbei am Hanauer Schloss Philippsruhe und der Frankfurter Skyline geht es nach drei Stunden Landgang wieder zurück auf den Main.

Mehr Infos zur Route auf www.primus-linie.de/de/fahrten/seligenstadt-59.html