Zu Gast bei den Burgfestspielen: Auf der Bühne bloß nicht pfeifen

Bad Vilbel

+ © Hanna von Prosch Requisiten isst man nicht! Theo Reichardt, Alice von Lindenau und Peter Albers (von links nach rechts) machen sich vorab einen Spaß draus. © Hanna von Prosch

Beim Theaterspielen zählt weitaus mehr als nur reine Textsicherheit. Ein Blick hinter die Kulissen der Burgfestspiele in Bad Vilbel verrät, welche ungeschriebenen Gesetze dort gelten.

Wenn sich der Vorhang der Burgfestspiele hebt, muss bei den Schauspielerinnen und Schauspielern alles sitzen. Nicht nur der Text, sondern auch der Biss in den Braten, der Zug an der Zigarette, der Schluck Wodka und der Kuss. Alles soll echt aussehen. Doch der Schein trügt - muss er sogar. Denn die Bühne ist ein geschützter Raum, in dem vieles möglich, aber nicht alles erlaubt ist. Und es herrscht immer noch viel Aberglaube, wenn es um Theaterauftritte geht. Das wissen die Schauspielerinnen und Schauspieler Theo Reichardt, Alice von Lindenau und Peter Albers. Sie standen schon mehrfach auf der Burgfestspielbühne. In der aktuellen Saison sind von Lindenau und Albers in „Club der toten Dichter“ und „Monsieur Claude“ zu sehen. Reichardt spielt in „My Fair Lady“ und „Ewig jung“. Die drei erinnern sich an eigene missliche Lagen, erzählen von „roten Tüchern“ und vor allem vom Aberglauben und von Ritualen, die sich rund um die Bühne ranken.

Wenn Schauspieler Albers einen jungen Kollegen auf der Bühne pfeifen hört, geht ihm der Hut hoch: „Das Pfeifen bedeutete früher, als es noch Kerzen und Gasbeleuchtung in den Theatern gab, Alarm. Pfeifen beschwört also bis heute eine Katastrophe herauf.“ Auch von Lindenau, die einer Theaterfamilie entstammt, ist dieses Verbot tief eingeprägt. „Genauso wie essen. Das mach ich nicht, weder auf der Proben- noch auf der Hauptbühne und auch nicht hinter der Bühne“, erzählt sie.

Zwar sind nicht alle Requisitentorten ungenießbar, denn wenn es die Rolle verlangt, muss man zugreifen. „Aber die echten Trauben am Rand des Pappmachébratens sind tabu“, verkündet Albers so ernst, dass man unwillkürlich zurückzuckt. Harte Getränke gibt es natürlich auch nicht: „Ich könnte nicht mehr spielen“, ruft Reichardt entsetzt aus, „alles ist alkoholfrei!“ Im Anschluss an die Vorstellung von „Maria ihm schmeckt’s nicht“ hätten sie jedoch mit Genuss die Antipasti und die Pizza verspeist.

Niemals ein „toi toi toi“ in privater Kleidung

„Die Bühne ist ein heiliger Raum, den wir erschaffen haben. Und der braucht Schutz“, erklärt von Lindenau. Setzt sie eine Maske auf, wird sie das niemals mit einem dem Publikum zugewandten Gesicht tun. Vor der Premiere darf man ein „toi, toi, toi“ nie in Privatklamotten entgegennehmen und nicht mit „Danke“ erwidern. Aber vor jeder Vorstellung nehmen sich alle Mitwirkenden in den Arm und spucken über die linke Schulter. Beim Musical bilden kleine Gruppen einen Kreis und wünschen sich eine gute Produktion. Diese Rituale sind im Reich des Aberglaubens angesiedelt und sollen Glück bringen.

Ganz realistisch ist, dass man zum eigenen Schutz vor und nach der Vorstellung nur dann über die Bühne geht, wenn der Bühnenmeister sie freigegeben hat. „Man weiß nie, welche Stange gerade runtergelassen wird“, gibt Reichardt zu bedenken. So sammelt vorab auch ein Magnet die Schrauben vom Boden ein, damit bei Barfußszenen nichts passiert. Und hinter der Bühne müssen die Akteure und Akteurinnen aufpassen, dass sie beim Szenenwechsel den Kulissenschiebern nicht im Weg stehen.

Apropos Gesundheit: „Wir haben alle schon mit Fieber oder Magenkrämpfen und jeder Menge Medikamenten gespielt. Da ist der Adrenalinspiegel so groß, dass man die zwei Stunden durchhält, aber dann in sich zusammenfällt“, bestätigen die drei. „Man kann auch mit Gips spielen, dann wird die Hose eben weiter gemacht – oder mit Krücken. Die bauen wir eben ins Spiel ein“, erzählt Albers. Wie auch jede kleine Panne, jeder vergessene Text spontan überspielt wird. Manche Situation nähmen sie aber doch mit in die Nacht, die frühestens zwei Stunden nach Ende der Vorstellung beginne.

+ Die Wasserburg Bad Vilbel: In dieser Kulisse können Besucherinnen und Besucher in Theaterwelten abtauchen. © Eugen Sommer

Genau abgesprochen hingegen wird mit der Regie, wie geküsst wird. „In Zeiten von Me too und nach Corona sind wir sehr zurückhaltend, drehen uns zur Seite oder deuten den Kuss nur an“, sagt von Lindenau. Knoblauch, Rauchen, Schminke seien dabei absolut tabu. Nichtraucherinnen und Nichtraucher versorgen sich für ihre Rolle mit Kräuterzigaretten und paffen. Und viel trinken sei wichtig, selbst wenn es ein Problem mit der Toilette gebe, sagt Albers. Er weist auch darauf hin, dass alle Schauspielerinnen und Schauspieler selbst verantwortlich dafür sind, dass sie zur rechten Zeit alle Requisiten parat haben: „Ich brauchte im Orientexpress meine Pässe erst nach einer dreiviertel Stunde, musste sie also gut in allen möglichen Taschen verstauen.“

„Es ist auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass persönliche Probleme oder Befindlichkeiten im Ensemble während des Spiels außen vor bleiben“, sagt von Lindenau. Aber in Bad Vilbel sei man eine große Familie, in der sich alle unterstützen. So mache Theater Spaß.

Und damit das Theaterspielen für das Ensemble und die Zuschauenden noch mehr Spaß macht, wurde baulich einiges geändert: Die Ensembles spielen auf einer neuen Bühne, unter neuem Bühnendach im Burghof. Außerdem ist der Außenbereich um die Burg merklich aufgewertet worden. Der Burggraben wurde saniert, die Außenfläche vor dem Gastronomie-Pavillon neu gestaltet und die „Sitzschlange“, die sich um den Gingko-Baum schlängelt, merklich aufgewertet. Für Intendant Claus-Günther Kunzmann und sein Team waren die Baumaßnahmen ein Kraftakt, wie er sagt, und fast so spannend wie eine Theaterinszenierung selbst. Aber es ist alles - „toi, toi, toi“ - bis zum Saisonstart fertig geworden.