Bad Hersfelder Festspiele: König statt Prinzessin

Von: Coralie Soemer

Charlotte Schwab (vorne) hat als König Lear viel weibliche Unterstützung auf der Theaterbühne. © Imago

Charlotte Schwab spielt Shakespeares „König Lear“. Die Schauspielerin wünscht sich komplexere Rollen für Frauen - abseits von Geschlechterklischees.

William Shakespeare formulierte seine Kritik an Geschlechter-Klischees einst mit den Worten: „Du könntest mehr der Mann sein, der du bist, wenn du es weniger zeigtest.“ Trotzdem wurden seine Stücke zu Lebzeiten ausschließlich von Männern gespielt – selbst die weiblichen Figuren. Auf einer Theaterbühne zu stehen, schickte sich für Frauen des 16. und 17. Jahrhunderts nicht.

Nun spielt bei den 72. Bad Hersfelder Festspielen eine Frau König Lear in der gleichnamigen Tragödie von Shakespeare. Kritiker befürchten eine „Gender-Arie“. Diese Sorge teilt die 70-jährige Schauspielerin Charlotte Schwab nicht. „In unserer Gesellschaft vermischt sich vieles bei den Geschlechtern. Man denkt nicht unbedingt nur noch in Mann-Frau-Kategorien. Und Theater, so hat es schon Shakespeare oder vielmehr sein Hamlet verlangt, soll ein Spiegel der Gesellschaft sein“, sagte Schwab in einem Interview mit der FAZ. Außerdem stellt sie klar, dass sie keine Königin Lear spielt, sondern einen Mann. Ein Großteil der klassischen Schauspielstücke wurde von Männern geschrieben, die für ihre komplexen Hauptrollen meist Männer wählten. Ein Grund, warum in modernen Inszenierungen häufiger Frauen in eine Männerrolle schlüpfen.

Shakespeares „König Lear“ beruht in Teilen auf der Legende um König Leir, der im achten Jahrhundert vor Christus gelebt haben soll. Nach 60 Jahren Regentschaft wollte der betagte Leir noch zu Lebzeiten das Königreich unter seinen drei Töchtern aufteilen. Ein Liebesbeweis sollte zeigen, ob sie dieser Ehre würdig sind.

„King Lear“ gilt als grausamstes Stück von William Shakespeare. Nach der Uraufführung von 1606 wurde es jahrelang in einer abgeschwächten Version gespielt. Nicht nur wegen der vielen blutigen Szenen, sondern auch weil sich dem Publikum hinter dem großen Leid keine Sinnhaftigkeit offenbarte. Für Charlotte Schwab ist „König Lear“ eine Tragödie über Liebe, Macht, Alter, Loslassen, Blindheit, Irrsinn, Trauer und Tod. Shakespeare habe in Stücken wie diesen eine große Menschenkenntnis bewiesen und es geschafft, das menschliche Wesen im Guten wie im Schlechten darzustellen.

Schwab will mit der Verkörperung des König Lear zeigen, dass auch Frauen diese Art von Charaktere spielen können. Sie wünscht sich mit ihrer Rolle auch einen Anstoß zu mehr Diversität, Alter- und Geschlechtergerechtigkeit geben zu können. In der Film-, Fernseh- und Theaterbranche würden Frauen mit zunehmendem Alter aus dem Blickfeld verschwinden. Auch Joern Hinkel, Intendant der Bad Hersfelder Festspiele, sieht in diesem Bereich einen deutlichen Verbesserungsbedarf. „Sie fühlen sich oft überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Bei Männern ist das nicht so.“ Im Gegenteil würden Männer mit fortschreitendem Alter als reifer und interessanter wahrgenommen, so Hinkel.

Ende Juni feierte „König Lear“ Premiere, bis zum 27. August wird das Stück in der Stiftsruine aufgeführt. „König Lear“ sei auch für ein jüngeres Publikum interessant, meint Hinkel. Die Geschichte könne genauso gut in einer Netflix-Serie erzählt werden.

Gespielt werden die verschiedenen Stücke der 72. Bad Hersfelder Festspiele in der Stiftsruine unter freiem Himmel. Die Stiftsruine ist die größte romanische Kirchenruine der Welt. Teile stammen noch aus dem frühen Mittelalter. Die Bühne misst eine Länge von 60 Metern und umfasst zusammen mit dem Querschiff 1400 Quadratmeter. Auf der Tribüne finden rund 1300 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. 2019, ein Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie, kamen etwa 96 000 Festspielbesucherinnen und -besucher nach Bad Hersfeld. 2021 waren es 42 000. Für das vergangene Jahr liegen noch keine Zahlen vor.

In der Stiftsruine ist Platz für rund 1300 Menschen. © Sennewald

Neben „König Lear“ sind in der Stiftsruine auch zu sehen: „Der Club der toten Dichter“, „Das kleine Gespenst“ und „Nein zum Geld!“. Erstmals dabei sind auch die Musicals „Jesus Christ Superstar“ und „Die Rache der Fledermaus“. Letzteres beruht auf der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss: Aufgrund einer Amtsbeleidigung muss Gabriel in den Knast. Während er seinen Kummer in Alkohol ertränkt, hat seine Frau ein Techtelmechtel. Als die Polizei Gabriel schließlich festnehmen möchte, kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung.

In „Jesus Christ Superstar“ geht es um die Übergänge von Macht zu Missbrauch und von Glaube zu Fanatismus. Am Beginn des Stücks grapscht ein Priester nach jungen Messdienern. Erst als ihm seine Statussymbole wie ein prächtiger Umhang weggenommen werden, kommt der wahre Jesus zum Vorschein.

Die dritte Saison in Folge ist „Der Club der toten Dichter“ Teil des Programms. Für dessen europaweit erste Theaterversion standen Regisseur Joern Hinkel und Dramaturg Tilman Raabke im Austausch mit Oscar-Preisträger Tom Schulman. Der hatte die Idee zum erfolgreichen Drama über Disziplin, Poesie und den Sinn des Lebens. Außerdem schrieb er auch das Drehbuch zum Film von 1989.

Das übergeordnete Thema der diesjährigen Bad Hersfelder Festspiele fasst Hinkel wie folgt zusammen: „Es sind Geschichten, die davon erzählen, wie hoch der Preis von Umsturz und Revolution sein kann, aber auch davon, wie befreiend und heilsam ein neuer Blick auf die Möglichkeiten unseres Daseins ist.“