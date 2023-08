Bad Nauheimer Sommer-Reihe: Abschluss mit Liedern über Liebe

Götz Alsmann ist zu Gast in der Trinkkuranlage. © Veranstalter

Mit Götz Alsmann steht der letzter Termin der diesjährigen Open-Air-Konzerte der Reihe in der Trinkkuranlage an.

Die letzte Woche der Ferien sind angebrochen und damit neigt sich auch die Sommer-Reihe in Bad Nauheim dem Ende zu. Nachdem jede Woche donnerstags, andere Musiker und Musikerinnen das Publikum in der Trinkkuranlage, oder bei schlechtem Wetter in einem der Ausweichorte, begeistern konnten, steht jetzt der letzte Termin der Open-Air-Reihe an.

Dieses Jahr ist der Abschluss am 31. August um 20 Uhr Musiker Götz Alsmann mit seiner Band vorbehalten. Alsmanns vier Bandmitglieder begleiten ihn unter anderem an Vibraphon, Kontrabass, Schlagzeug und Percussion. Altfrid M. Sicking, Ingo Senst, Markus Passlick und Dominik Hahn sind größtenteils seit Jahrzehnten mit dem 66-Jährigen unterwegs.

Er wird in Bad Nauheim sein Album „L.I.E.B.E.“ präsentieren. Das gleichnamige erste Lied auf der CD ist eine Jazz-Neuinterpretation des Liedes „L-O-V-E“ von Nat King Cole aus den 1960er Jahren. Die Lieder reichen von „Man müsste Klavier spielen können“ von Johannes Heesters in einer Rockabilly-Version bis hin zum Ilse-Werner-Titel „Die kleine Stadt will schlafen geh’n« von 1940.

Jedes Programm des Musikers ist ein Neustart

Alle Lieder von „L.I.E.B.E.“ sind in jenem „urtypisch eigenen Stil und markanten Sound von Götz Alsmann gehalten“, heißt es auf der Webseite des Künstlers. „Inhaltlich setzen wir auf die bewährte Alsmann-Formel: Historische Schlager in jazzähnlichem Gewand mit langen Ansagen“, erzählt der Musiker. Auf die Frage, worauf sich die Zuschauer freuen können, antwortet er: „Auf exquisites Liedgut, das es nirgendwo sonst mehr zu hören gibt.“ Alte Klassiker aus früheren Shows gebe es nicht – „Jedes unserer Programme ist ein kompletter Neustart.“ Alsmann ist schon zuvor in Bad Nauheim aufgetreten – das letzte Mal liegt allerdings schon „einige Jahre zurück.“

Schön früh hat Alsmann Klavierspielen gelernt. Mit acht Jahren erhielt er Unterricht. „Fast jeder findet seine wahre Leidenschaft schon im Kindesalter: Sport, Eisenbahnen, Westernfilme, Tiere, Chemiebaukästen, Autos – bei mir war es eindeutig das Klavierspielen“, sagt Alsmann. (Von Rebecca Fulle)