Beim Klettern körperliche Grenzen austesten

In der „KletterBar“ in Offenbach geht es auf einer Fläche von 2800 Quadratmetern für Jung und Alt hoch hinauf.

Klettern bedeutet, sich dem Alltag zu entziehen – weg vom Boden, wo die Arbeit wartet. Wann also den Karabiner anschnallen und in Richtung Himmel abhauen, wenn nicht in den Ferien? Die größte Kletterhalle im Rhein-Main-Gebiet wartet in Offenbach: Die „KletterBar“ in der Sprendlinger Landstraße 177 bietet In- und Outdoor-Kletterfläche auf 2800 Quadratmetern – und die höchsten Kletterwände Hessens.

„Beim Klettern kann man seine Kreativität ausleben, die eigenen körperlichen Grenzen erkunden. Es ist ein Sport für Jung und Alt, wir haben auch Kunden, die älter als 80 sind“, sagt Susi Feige, die den Betrieb in Offenbach leitet. Kletterlust, aber Angst vor der Wand? Kein Problem, denn die „KletterBar“ bietet einen sicheren Einstieg für Anfänger. „Dank unserer Sicherungsautomaten können auch Menschen ohne Vorkenntnisse bis zu 17 Meter hoch klettern, ganz ohne Risiko.“

Großes Kursangebot

Ergänzt wird das Angebot durch diverse Kurse: Egal ob Schnupperklettern, Anfängerschulungen im „Toprope“, dem Solo- Klettern mit Seilsicherung, oder einem Familienkletterkurs, die Bandbreite ist riesig. Auch Kindergeburtstage können in der KletterBar gefeiert werden, für eine altersgerechte Kletterwand ist gesorgt.

Apropos Kinder: „In den Ferien organisieren wir mehrere Kletter-Camps für Kids, die Lust haben auf ein bisschen Action“, sagt Betriebsleiterin Susi Feige. Drei-Tages-Camps, von 11 bis 15 Uhr und ein einwöchiges Ganztages-Camp, bei dem Eltern den Nachwuchs morgens vorbeibringen und abends wieder abholen können. Betreut werden die Kurse von erfahrenen Trainern und Trainerinnen, die eine systematische Einführung in den Sport bieten.

Günstigere Tickets in den Randzeiten

Eine reguläre Tageskarte in der „KletterBar“ kostet 16 Euro, für Kinder gibt es sie schon für 11. Tipp: Von 10 bis 14 Uhr sind die Tickets sogar nochmal vergünstigt, genauso wie für Spätstarter, die abends ab 21 Uhr loskraxeln wollen. Und: Wer sich eine 10er-, Saison- oder Jahreskarte gönnt, kann extra Geld sparen. Zum Eintritt kommen Leihgebühren für Schuhe, Gurt, Seil und Sicherungsgerät dazu, Kostenpunkt etwa 15 Euro. Wenn man dann nach dem Abstecher in luftige Höhen noch Lust bekommt auf einen kühlen Drink, findet im Herzen des Areals eine hölzerne Thekenbar, die den Durst stillt.

Die KletterBar in Offenbach ist montags bis freitags zwischen 10 und 23 Uhr geöffnet. An Wochenenden von 9 bis 22 Uhr. Mehr Informationen gibt es unter www. kletterbar-offenbach.de