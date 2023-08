Bewusstsein für unsichtbare Barrieren schärfen

Von: Anna Laura Müller

Teilen

Projektleiterin Ulrike Schneider erklärt in der Erlebnisausstellung wie ein Cochlea Implantat angepasst wird. © Monika Müller

In der Erlebnisausstellung „Hallo Freiheit“ der Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige können Kinder und Erwachsene vieles über kommunikative Barrieren lernen. Dabei steht die Erfahrung am eigenen Körper im Mittelpunkt.

Unsere Welt steckt voller Barrieren. Manche sind auf den ersten Blick erkennbar, für manche muss man erst sensibilisiert werden – zumindest wenn man nicht selbst davon betroffen ist. Denn längst nicht überall wo barrierefrei drauf steht, ist auch der Zugang für alle möglich. Auch die unsichtbaren Hindernisse zu erkennen, darauf möchte die Ausstellung „Hallo Freiheit“ der Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige aufmerksam machen. „Wir möchten aufklären und informieren und vor allem sollen Kinder und Erwachsene hier auch viel selbst am eigenen Körper ausprobieren können“, sagt Ulrike Schneider. Sie ist Projektleiterin der Ausstellung, die zusammen mit der Frankfurt University of Applied Sciences und dem Sozialverband VdK Hessen-Thüringen entwickelt wurde und seit Anfang 2020 Einblicke in die Welt von gehörlosen und schwerhörigen Menschen gibt.

So können Besucherinnen und Besucher mehr darüber erfahren, welchen kommunikativen Barrieren sich Menschen mit Hörbehinderungen gegenübersehen, in einer Welt, die meist auf die Bedürfnisse hörender Menschen ausgerichtet ist. Diese Hürden besser erkennen zu können, ist das Ziel der Ausstellung. So werden beispielsweise Hilfsmittel vorgestellt – historisch, genauso wie modernste Technik. Besucherinnen und Besucher können Hörgeräte selbst ausprobieren, sie lernen wie ein sogenanntes Cochlea Implantat funktioniert und erfahren wieso der Blickkontakt für taube und schwerhörige Menschen so wichtig ist. Zum anderen gibt die Ausstellung außerdem Einblicke in die Deutsche Gebärdensprache und die Geschichte der Gehörlosen-Community in Deutschland.

Auch historische Hilfsmittel, wie ein Hörrohr, können bei einer Führung genauer angeschaut werden. © Monika Müller

Es helfe oft schon, Kinder mit verschiedensten Hilfsmittel vertraut zu machen, so Schneider. „Wenn wir alle schon früh ein Grundwissen und Bewusstsein für mögliche Barrieren entwickeln, können diese auch gemeinsam abgebaut werden“, ist sie sicher.

Neben Workshops speziell für Schulklassen, die wieder ab September beginnen, gibt es auch regelmäßig die Führung „Hallo Freiheit! – Unsere Welt mit Gehörlosen und Schwerhörigen“, für die sich Interessierte online anmelden können. Eine Teilnahme kostet regulär 16 Euro und ermäßigt 12 Euro. Darüber hinaus bietet die Ausstellung auch ein kostenfreies Beratungsangebot rundum barrierefreies Wohnen an. Dieses findet normalerweise jeden letzten Montag im Monat statt. Alle Infos zu Terminen und Anmeldung unter www.glsh-stiftung.de/unser-angebot/erlebnisausstellung-hallo-freiheit.