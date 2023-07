Bezaubernde Artistik unter freiem Himmel

Kateryna Nikoforova ist nicht aus der Ruhe zu bringen, egal wie viele Bälle sie jonglieren muss. © Veranstalter

Akrobatik, Jonglage und Zauberkunst sind erstmals beim Varieté auf der Naturbühne im Friedberger Burggarten zu sehen.

Varieté unter freiem Himmel – das wird Anfang August erstmals im Friedberger Burggarten zu erleben sein. Doch nicht nur Erwachsene sollen über Akrobatik, Jonglage, Artistik und mehr staunen. Es wird wieder ein spezielles Varieté-Programm für Kinder geben. Moderiert wird das abendliche Varieté von Michelle Spillner. Sie gehört zu den wenigen zaubernden Frauen. Sie ist Gewinnerin der Weltmeisterschaft der Zauberkünstlerinnen und möchte die Künstlerinnen und Künstler im besten Licht zeigen und das Publikum unterhaltsam durch den Abend führen.

Der Varieté-Abend wird am Samstag, 5. August, um 20 Uhr mit einer Jongleurin beginnen. Kateryna Nikoforova tritt eigentlich im „Big Apple Circus“ in New York oder beim Cirque du Soleil auf. Sie hat bereits die Wetterauer beim Neujahrsvarieté der Ovag in Bad Nauheim mit ihrer Bouncing-Jonglage in Staunen versetzt. Jetzt wird sie in Friedberg zeigen, wie sie unfassbar viele Bälle kunstvoll durch die Luft wirbeln kann.

Schlappes Seil, Teufelsstab und Handschattenspiel

Körperkontrolle, Anspannung und Gleichgewicht: Danilo Marder steht auf seinen Händen, als wären es seine Füße, und als gäbe es nichts Leichteres. Der dreifache deutsche Meister in Sportakrobatik zeigt, was Handstand-Equilibristik ausmacht.

Zwei Devil Sticks gleichzeitig: Das kann nur Markus Furtner. Ein „Teufelsstab“ ist ein Jonglagerequisit der besonderen Art. Mit zwei Handstäben wird ein speziell geformter Stab, der „Devil Stick“ in der Luft gehalten. „Damit verschiedene Hirnregionen zu trainieren, stärkt Selbstbewusstsein, Koordination und Konzentration“, sagt Furtner.

Carola Kärcher zaubert eine magische Welt, zwischen Licht und Leinwand. Mit der Handschattenspielerin entstehen Momente und Geschichten voller Poesie und Komik.

Valeria kommt von Sportakrobatik und Tanz, Gabriel vom Acro-Yoga und Paul vom Cheerleading. Wenn ihre Begeisterung für diese Disziplinen auf der Bühne aufeinander treffen, heißt es für das Publikum: Es geht hoch hinaus mit dem „AcroCheerTrio“.

Annette Will tanzt auf dem schlappen Seil. Das ist gar nicht leicht, und umso faszinierender. Besonders bekannt ist sie durch ihre artistischen Kindershows. Deshalb präsentiert und gestaltet sie auch das Kindervarieté am Sonntag, 6. August, ab 16 Uhr. Ein Programm mit unterhaltsamen Elementen aus der Welt der Artistik und anderer Varietédisziplinen auf der Naturbühne für Kinder ab fünf Jahren wird geboten.

Dieter Becker vom „Theatro Artistico“ hat das Programm zusammengestellt. Seit mehr als 20 Jahren choreografiert Becker artistische Bühnenshows. Seine Leidenschaft ist die Choreografie einer Varieté-Veranstaltung, einer Mischung aus Theater und Zirkus: In diesem Jahr wieder ohne Dach oder Zelt, aber erstmals im Burggarten.