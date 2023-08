Blick zu den Sternen

Zum Sternegucken ist der Wagen in der Rhön ideal. © Zur grünen Kutte

Rhönhotel „Zur grünen Kutte“ bietet besondere Übernachtungsmöglichkeiten.

Eine Nacht unter dem Sternenhimmel? Im Thüringer Rhönhotel „Zur Grünen Kutte“ ist das möglich. Im kleinen Dorf Bernshausen, einem Ortsteil der Gemeinde Dermbach, steht der dazugehörige luxuriöse Sternenwagen mit Glasdecke. Umgeben von Wäldern und orchideenbewachsenen Bergwiesen befindet sich das 3-Sternehotel in der Rhön, einem der laut National Geographic weltweit besten Orte, um Sterne zu beobachten. Für 180 Euro können zwei Personen eine Nacht in dem zu einem kleinen Apartment ausgebauten Wagen die Natur genießen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Wen es über Nacht doch eher nach drinnen zieht, kann auch ein Zimmer in dem 1864 errichteten und über die Jahre immer wieder modernisierten Fachwerkhaus beziehen. Für 55 bis 80 Euro pro Nacht inklusive Frühstücksbuffet sind die Zimmer verfügbar. Alternativ kann man sich auch mit zwei bis acht Personen in das 5-Sterne-Ferienhaus gegenüber dem Hotel einquartieren. Der Preis dafür liegt zwischen 160 bis 240 Euro pro Nacht. Zur Entspannung bietet das Familienhotel eine Sauna, die zur privaten Nutzung gebucht werden kann, und eine Liegewiese im Garten des Fachwerkhauses. Im Biergarten vor dem Haus kann bei Kaffee, Kuchen und anderen Getränken Landluft geatmet werden.

Auch kulinarisch steht die Region in der „Grünen Kutte“ im Mittelpunkt. Die Hotelgäste können für 28 Euro ein 3-Gänge-Abendmenü zum Zimmer dazubuchen und Klassiker der Rhöner Küche wie Thüringer Klöße, Wild und Rhönforelle probieren. Für die Bewohnerinnen oder Bewohner des „Sternenwagens“ wird für 59 Euro das 4-Gänge-„Sternenzauber-Menü“ angeboten.

Die Rhön ist aber nicht nur ein Reiseziel für Sternengucker und Liebhaber traditioneller, gutbürgerlicher Küche. Wer aus der Tür des Landhotels tritt, steht am Startpunkt des Wanderwegs „Der Hochrhöner“. Folgt man ihm, findet man die für das Mittelgebirge typische Natur: Grüne Matten, alte Buchen und dunkle Moore. Der Weg führt Wandernde zu den höchsten Erhebungen der Hochrhön, wie dem Kreuzberg, der Wasserkuppe und dem Ellenbogen, von deren unbewaldeten Höhen man den weiten und klaren Ausblick über das Gebirge genießen kann. (Von Marcel Arnold)