Das Steinhausen-Haus: Frankfurts stillstes Museum

Von: Andreas Hartmann

Künstlerateliers aus der Zeit um 1900 sind in Deutschland eine große Seltenheit. In dem von Wilhelm Steinhausen stehen sogar noch seine Staffeleien, und es gibt viele Originalwerke zu sehen. © Rolf Oeser

Eines der wenigen erhaltenen Künstlerateliers aus der Zeit um 1900 ist das frisch restaurierte Wohnhaus des Malers Wilhelm Steinhausen – ein Besuch lohnt sich, ist aber nicht so einfach.

Auch leidenschaftliche Museumsprofis, die in Frankfurt keine Ausstellung vom großen Städel bis zum kleinen Haus Giersch verpassen, sind meist ratlos, wenn man sie nach dem Steinhausen-Haus im Nordend fragt. Der Titel „Unbekanntestes Museum Frankfurts“ könnte also an dieses zu Unrecht so wenig beachtete historische Künstleratelier im früheren Wohnhaus des Malers Wilhelm Steinhausen in der Wolfsgangstraße gehen.

Die Kunsthistorikerin Maraike Bückling, die Vorsitzende der Steinhausen-Stiftung ist und bis zu ihrer Pensionierung im vergangenen Jahr als Kuratorin im Liebieghaus gearbeitet hat, widerspricht: „Das Unbekannteste ist doch sicher das Kriminalmuseum im Polizeipräsidium!“ Aber sie muss doch selbst zugeben: Ganz einfach war ein Besuch dieses wirklich überraschenden Hauses in den vergangenen Jahren nicht. Es gibt keine regulären Öffnungszeiten. Man muss sich anmelden, dann kann man kommen, aber für viele spontane Besucherinnen und Besucher mag das eine zu große Hemmschwelle oder schlicht zu umständlich sein.

Perfekt erhalten: Das Wohnhaus Wilhelm Steinhausens in der Frankfurter Wolfsgangstraße 152. © Rolf Oeser

So oder so ist es jedenfalls ein Jammer, dass das großenteils ganz frisch restaurierte Haus mit der großen Sammlung von Gemälden Steinhausens und seinem weitgehend im Original erhaltenen Atelier so aus dem Gedächtnis der Stadt entschwunden ist. Dabei war der 1846 in Sorau (das heutige Zary in Polen) geborene, seit 1876 in Frankfurt lebende Künstler zu Lebzeiten sehr berühmt, er illustrierte zahllose Bücher, und vor allem in Frankfurt gab es viele seiner Bilder nicht nur im Städel-Museum, sondern auch im öffentlichen Raum zu sehen, etwa im heutigen Heinrich-von-Gagern-Gymnasium am Zoo, im Café Bauer an der Hauptwache oder - als weithin überregional geschätzte Touristenattraktion - in der Sachsenhäuser Lukaskirche.

Heute sind nur noch die Bilder in der Schulaula erhalten, alles andere wurde bei den Bombenangriffen 1944 zerstört, und die zahlreichen Kunstwerke im Besitz des Städels sind in der Regel im Depot gelagert. Vor allem sein von der befreundeten Mäzenin Rose Livingston finanzierter verbrannter Zyklus von Wandbildern in der Lukaskirche gilt als großer Verlust.

Eines von Steinhausens großen Themen war Landschaftsmalerei

Das hat sicher zu Steinhausens Vergessen beigetragen. Ein weiterer Grund war die Verfemung des gläubigen Protestanten in der NS-Zeit als „Halbjude“. Seine beiden Töchter, die im Wohn- und Atelierhaus des 1924 verstorbenen Malers lebten, hätten auch deshalb die religiöse Kunst, die Steinhausen geschaffen hatte, in der Nazizeit in den Vordergrund gestellt, meint Bückling. Sie hat über den Künstler, der ihr Urgroßvater war, promoviert.

„Steinhausen hat Zeit seines Lebens eigentlich viel mehr Landschaften gemalt. Das war eines seiner großen Themen“, sagt die Wissenschaftlerin.

Im Steinhausen-Museum ist eine ganze Reihe wunderbar duftiger Landschaftsbilder ausgestellt, die zeigen, dass sich der Künstler nicht hinter heute noch bekannteren Zeitgenossen wie Hans Thoma, der ein Freund und Hausnachbar war, Anton Burger oder selbst Max Liebermann verstecken musste. Die Stiftung konnte in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Gemälden dazuerwerben, sei es als Geschenke oder auch Ankäufe. Zudem war der Künstler ein hervorragender und exakter Porträtist, wie man sich bei einem Besuch seines Hauses selbst überzeugen kann.

Historisch: Die Pinsel hat noch Wilhelm Steinhausen selbst benutzt. © Rolf Oeser

Überhaupt, das Haus in der Wolfsgangstraße! Weil zwei der sechs Steinhausen-Kinder, die unverheiratet gebliebenen Töchter Rose (1891–1983) und Ida-Luise (1893–1970), hier bis zu ihrem Tod das Andenken des Vaters pflegten, weil zudem die Nachbarschaft nicht im Krieg zerstört wurde und die beiden Frauen ihren Erbteil an Möbeln, Kunstwerken und Gebäudeanteilen in eine Stiftung einbrachten, blieb dieses eigens für den Künstler errichtete Bauwerk nahe des später errichteten IG-Farben-Hauses fast unverändert erhalten - und mit ihm der Arbeitsraum, in dem so viele der hier gezeigten Werke entstanden. Das ist ein großer Glücksfall, und es ist doch erstaunlich, dass dies in Frankfurt so unbekannt ist. Dabei gehört das Gebäude heute sogar der Stadt, die es der 1978 gegründeten Stiftung zur Verfügung stellt.

Das Atelier im Obergeschoss ist deutschlandweit eines der letzten seiner Art aus der Zeit um 1900, die erhalten geblieben sind. In Hessen ist heute nur noch das Haus des Steinhausen-Zeitgenossen Otto Ubbelohde in Goßfelden bei Marburg vergleichbar, ebenfalls ein sehr sehenswertes, viel zu unbekanntes Museum und lohnendes Ausflugsziel (Mehr Infos dazu auf www.otto-ubbelohde.de).

Die Kunsthistorikerin Maraike Bückling, Vorsitzende der Steinhausen-Stiftung, ist eine direkte Nachfahrin des Künstlers. © Rolf Oeser

Beide Ateliers lassen sich auch ganz gut vergleichen. Sowohl Steinhausen als auch Ubbelohde waren zu Lebzeiten landesweit bekannt und gelangten zu einigem Wohlstand - aber sie blieben dann doch bescheiden. Wer einmal in den etwa zeitgleich errichteten pompösen Münchner Ateliers der „Malerfürsten“ Franz von Lenbach oder Franz von Stuck war, sieht den Unterschied auf den ersten Blick.

In Steinhausens Atelier hängen heute zahlreiche Gemälde und Skizzen des Künstlers, dazu historische Fotografien der Familie, und in den Regalen stehen seine Bücher. Die Möbel sind zeitgenössisch und stammen zum größten Teil aus seinem Nachlass. Erhalten sind auch eher ungewöhnliche Devotionalien wie Staffeleien, originale Pinsel und die Palette des Malers, sogar noch einige Farbtuben liegen in einer hölzernen Schachtel.

All das macht das Steinhausen-Museum zu einem außergewöhnlichen, atmosphärischen Ort, der eigentlich viel mehr Besucherinnen und Besucher verdient hätte. Andererseits: Liegt nicht gerade in der Stille, die hier herrscht, ein ganz besonderer Zauber?

Öffnungszeiten Steinhausen-Haus Das Museum , www.steinhausen-stiftung.de, ist nur geöffnet nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 069/ 751998.