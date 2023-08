Die etwas andere Stadtführung: Mit VR-Brille durch die Zeit

Von: Luca Simonis

Teilen

Im heutigen Frankfurt stehen, aber trotzdem Bilder von gestern sehen. Das geht bei der Stadttour von Timeride Go. © Christoph Boeckheler

Fast 2000 Jahre Geschichte in 45 Minuten: Mit Timeride Go geht es auf eine Frankfurt-Tour, bei der historische Momente vor den eigenen Augen zum Leben erwachen. Ein Erfahrungsbericht von Luca Simonis.

Auf dem Frankfurter Paulsplatz herrscht heute ein außerordentlich geschäftiges Treiben. Es scheint einen feierlichen Anlass zu geben: Überall hängen schwarz-rot-goldene Flaggen, auf den Balkonen jubeln fein angezogene Herren den Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern zu. Begleitet wird der Trubel von lautem Glockengeläut. Was ist hier los? Ist das die Nationalgarde, die auf dem Weg in Richtung Paulskirche Spalier steht? Warum sind die Damen und Herren so altertümlich in Kleidern mit Reifröcken und mit Zylinder gekleidet? Und sind das nicht Jakob Grimm und Turnvater Jahn, die sich gerade in die Paulskirche begeben?

Die Antwort auf all diese Fragen: Ich bin durch die Zeit gereist. Zumindest virtuell. „Timeride Go“ nennt sich dieser Stadtrundgang, der mit Hilfe von Virtual Reality seinen Besucherinnen und Besuchern fast 2000 Jahre deutscher Geschichte näherbringen möchte. Der Fokus liegt dabei auf Frankfurt und dessen Rolle für die Entstehung der deutschen Demokratie. Von den ersten römischen Siedlern bis hin zum Mauerfall deckt Timeride Go einen Großteil der deutschen Geschichte in einer Dreiviertelstunde und fünf Stationen ab.

Durch die VR-Brille wird das historische Frankfurt lebendig - hier der Römer im Jahr 1891. © Timeride

Los geht es auf dem Hühnermarkt, wo Tourguide Mirko Tasevski die VR-Brillen verteilt. Eine ruhige Frauenstimme fragt: „Was ist Deutschland? Wer sind wir – und wo kommen wir her?“ Was folgt, ist eine kurze Zusammenfassung der deutschen Geschichte bis ins 19. Jahrhundert hinein. Römische Siedler, Martin Luther, die Französische Revolution – ich stehe mittendrin. Die virtuelle Welt ist rundherum animiert, und man kann seinen Blick in den einzelnen Szenen ungestört umherschweifen lassen. Dabei gibt es viel Liebe zum Detail zu entdecken: Flackernde Kerzen in Martin Luthers Zimmer, während er seine Thesen schreibt, die Blitze und Gewitterwolken, als die deutschen Soldaten in den Krieg ziehen, oder die riesige Sonne im Hintergrund des Zimmers des französischen „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV.

Der studierte Politikwissenschaftler Tasevski spricht zwischen den Stationen über weitere geschichtliche Fakten. Der Teil der Tour, der sich mit der Paulskirche beschäftigt, ist für ihn der beste: „Heutzutage ist Frankfurt vor allem für Finanzen bekannt, für die Börse und die Messen. Dabei wird zu oft vergessen, dass in Frankfurt die demokratische Bewegung in Deutschland begonnen hat!“ Am 18. Mai 1848 trat dort zum ersten Mal die deutsche Nationalversammlung zusammen, mit dem Ziel, die Grenzen der deutschen Einzelstaaten zu überwinden und Deutschland zu einen. Die Paulskirche gilt neben dem Hambacher Schloss als Symbol für die Anfänge der deutschen Demokratie.

Mittendrin bei der ersten deutschen Nationalversammlung

In der Realität befinde ich mich bei der nächsten Station auf dem Paulsplatz, virtuell stehe ich jedoch auf der Empore mitten in der Paulskirche im Jahr 1848. Beim Anblick nach unten kann einem schon etwas mulmig werden, so real fühlt es sich kurz an. Nach und nach offenbaren sich die einzelnen Bestandteile des Raumes, wie er zum Tag der ersten deutschen Nationalversammlung ausgesehen haben muss. Beispielsweise die vielen schwarz-rot-goldenen Flaggen, deren Farben später für die offizielle Flagge des geeinten Deutschlands verwendet wurden. Unten im Versammlungsraum hält Präsident Heinrich von Gagern seine erste Rede, hinter ihm läutet der Alterspräsident, um das aufgeregte Publikum – bestehend nur aus Männern – um Ruhe zu bitten. Die Ränge auf der Empore teilen sich Männer und Frauen aus dem Bürgertum.

Die nächste Station kurz vor der Paulskirche zeigt den Einlauf der 397 Abgeordneten, feierlich begleitet von Kanonenschlägen an jenem sonnigen Mai-Tag. Und dann geht es hinein in die Paulskirche. Dort, wo heute ein leerer ellipsenförmiger Saal voll mit schwarzen Stühlen steht, befindet sich in der virtuellen Welt ein brechend volles Abgeordnetenhaus. Von meinem Platz in der letzten Reihe aus verfolge ich die erste Rede, die dort jemals gehalten wurde, in voller Länge. Sie konnte nachgestellt werden, weil sie von Stenografen ganzheitlich aufgezeichnet wurde, erklärt Tasevski. Die Stimmung ist hitzig, die Abgeordneten diskutieren angeregt miteinander, stehen auf und rufen in den Saal hinein. Alle sind unterschiedlicher Meinung, was die Zukunft des Landes angeht, und tun ihre Meinung lautstark kund. „Hier wird Demokratie gelebt, noch bevor es sie in Deutschland überhaupt gab“, meint Tasevski später dazu.

Man ist auch live dabei, wenn die erste deutsche Nationalversammlung 1848 in der Paulskirche zusammenkommt. © Timeride

Letzte Station auf dem Römerberg: Ich erlebe knapp 150 Jahre deutsche Geschichte im Schnelldurchlauf. Die nächsten Jahrzehnte fühlen sich auch in der virtuellen Welt furchtbar an. Deutsche Soldaten mit Pickelhaube ziehen in den ersten Weltkrieg. Ich stehe mittendrin, während die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht übernehmen, und sehe ihre Flaggen in den Großstädten wehen. Das zerstörte Dresden nach dem Krieg. Nachts im düsteren Grenzbereich der Berliner Mauer zwischen den Grenzsoldaten, während die Scheinwerfer Flüchtende suchen. Und schließlich: Der Fall der Berliner Mauer. Deutschland ist wieder vereint.

Am Ende der Zeitreise brauche ich kurz, um wieder in die reale Welt zurückzufinden. Falls in Zukunft jemand fragt, wie das denn war mit dem Beginn der Demokratie in Deutschland, kann ich selbstbewusst antworten: Ich war ja dabei.