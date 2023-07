Die Region neu entdecken

Von: Anna Laura Müller

Eine grüne Oase für die nicht weit gereist werden muss: Auch der Frankfurter Palmengarten ist Teil der Ferienaktion. © Christoph Boeckheler

Die Ferienaktion „Ferien zu Hause“ bietet sechs Wochen lang Ausflugstipps und spannende Gewinne

Es ist wieder so weit: Die hessischen Sommerferien beginnen und damit auch sechs Wochen, in denen so manche Familie vor dem Rätsel steht, wie diese lange Zeit gefüllt werden soll. Vor allem für diejenigen, die nicht in die Ferne fahren können oder wollen, bedeutet das, den Sommer in der heimischen Gegend zu verbringen. Das muss aber auf keinen Fall langweilig sein.

Mit der Sommeraktion „Ferien zu Hause“ begleiten wir Sie und Ihre Familie durch die Ferienzeit. Mit täglichen Freizeittipps, spannenden Geschichten, Gewinnspielen zu exklusive Erlebnissen und Coupons. Denn auch vor der eigenen Haustüre gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Und selbst die Orte, die man schon zu kennen glaubt, können durchaus noch Überraschungen bereit halten.

Unsere Autorinnen und Autoren sind sechs Wochen lang unterwegs, um die schönsten Erlebnisse der Region ausfindig zu machen. Dabei begeben sie sich auf Entdeckungsreise zu altbekannten Orten wie dem Senckenberg Museum in Frankfurt, wo die neuesten Ausstellungen das Meer nach Hessen bringen. Und erhaschen im Städel Museum seltene Einblicke in die Welt der Restauration von Gemälden.

Abseits der Museumsmauern geht es aber auch nach draußen: auf Kräuterkunde im eigenen Garten und auf eine Wanderung gemeinsam mit Schafen. Außerdem besuchen wir die Landesgartenschau in Fulda und der Förster des DB Klimawaldes in Pfungstadt gibt Einblicke in seinen besonderen Arbeitsort. Vom Land geht es dann auch auf hohe See: mit dem Hausboot auf der Lahn, mit der Primus Linie auf dem Main und sogar unter Wasser beim Rüsselsheimer Tauchclub.

Richtig spannend wird es mit Einblicken in Welten, die sonst nur schwer einsehbar sind. Denn wer kann schon behaupten, einen privaten Kochkurs bei Spitzenkoch Reiner Neidhart machen zu können oder eine exklusive Führung durch das Mathematikum Gießen von dessen Gründer Albrecht Beutelspacher? Ab heute gibt es tägliche Gewinnchancen für Erlebnisse wie diese, aber auch Tickets für Kunst, Theater und Freizeitparks sowie außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten warten auf neugierige Leserinnen und Leser.

Begleiten Sie uns also mit „Ferien zu Hause“ durch die nächsten sechs Wochen, um die Region neu zu entdecken und große und kleine Abenteuer zu erleben. Viel Spaß!