Edersee – Wo die schnellsten Kaltblüter der Welt zu Hause sind

Von: Sabrina Dämon

Gutmütige Kaltblüter: Da Finnpferde menschenbezogen sind, eignen sie sich gut für Reit-Anfänger. © bf

Auf dem Gestüt in Vöhl-Oberorke am Edersee gibt es Reitstunden auf Finnpferden

Die Finnen waren zuerst skeptisch: Finnpferde in ein anderes Land zu verkaufen - das hatte bisher noch keiner gemacht. Aber die Nordhessen Karl und Marta Freund, die eigentlich zum Elche jagen nach Finnland gereist waren, hatten sich in die nordischen Kaltblutpferde verliebt.

„Bei ein paar Schnäpsen haben meine Großeltern die Besitzer überredet“, erzählt Melanie Eckel schmunzelnd. Wenig später trafen die ersten Finnpferde in dem kleinen Ort Oberorke nahe des Edersees ein. Ende der 80er war das. Heute sind auf dem Gestüt, zu dem auch ein Hotel gehört, 21 Finnpferde (darunter zwei Fohlen), Zwergponys und Esel. Melanie Eckel kümmert sich um die Tiere und gibt Reitunterricht. So kann jeder, der im Hotel Freund zu Gast ist, das Reiten ausprobieren. Angst brauche man keine zu haben, sagt die Reitlehrerin, selbst wenn man noch nie oder vor Jahren zuletzt auf einem Pferd gesessen habe.

Die Edertalsperre ist vor über 100 Jahren gebaut worden. Damals musste die Einwohner von drei Dörfern umgesiedelt werden. Die Häuser sind auf dem Grund des Sees – aber bei niedrigem Wasserstand zu sehen. © sda

Das liege vor allem an den Kaltblütern. „Sie sind sehr gutmütig und menschenbezogen. Ihre Toleranz gibt Kindern und Anfängern besondere Sicherheit beim Reiten.“ Und wer die Höhe auf dem Pferderücken fürchtet, hat es mit den Finnpferden etwas leichter: Der Widerrist liegt bei überschaubaren 1,55 bis 1,65 Meter. Ställe und Reithalle sind direkt neben dem Hotel. Morgens, um halb 10, beginnen die Reitstunden; für Anfänger:innen zuerst in der Halle. Von dort geht es aber bald ins Gelände, das direkt vor dem Gestüt beginnt: Ringsrum sind Wälder und Wiesen.

Für Reiterinnen (und Spaziergänger) ein Paradies, sagt Eckel: Es gibt Strecken für kurze Ausritte ebenso wie für große Touren – im Schritttempo auf Waldpfaden oder im Trab und Galopp übers freie Feld. Melanie Eckel ist hier aufgewachsen und kennt jeden Winkel. Seit sie denken kann, ist sie zu Pferd in der Gegend unterwegs. „Mein Opa ist geritten, meine Mama auch. Ich sitze schon immer auf dem Pferd.“

In der Halle lernen Anfänger die Grundlagen: Wie sitzt man richtig auf dem Pferd? Wie wird es „gelenkt“? Wie setzt man es in Bewegung? Um die Angst zu verlieren und um zu merken, „was alles möglich ist, ohne herunterzufallen“, lässt Eckel die Schülerinnen und Schüler ein paar Übungen auf dem Pferderücken machen: Arme ausstrecken,

Wer nie auf Pferderücken saß, sollt keine Angst haben

Füße aus den Steigbügeln und mit den Beinen „Fahrradfahren“, den Oberkörper auf den Pferdehals legen. Die Pferde trotten dabei durch die Halle und hören auf die Kommandos der „Chefin“. Auch deswegen, sagt Eckel, sind Finnpferde bestens für Reit-Anfängerinnen und -Anfänger geeignet: Sie ließen sich gut erziehen und folgen den Anweisungen – ob in der Halle oder im Gelände. Gleichzeitig seien sie die schnellsten Kaltblüter der Welt. Auch fortgeschrittene Reiter, die es temporeich mögen, können viel Freude mit den Finnpferden haben.

Wer lieber mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, aber trotzdem tierische Ferien mag: „Unsere Esel und Miniponys freuen sich auf einen Spaziergang“, sagt Eckel. Zudem ist es möglich, mit dem eigenen Pferd Ferien in Oberorke zu machen: In den Stallungen bei den Finnpferden gibt es Plätze für „Urlaubs-Gäste“. Gleichzeitig bieten das Wellness-Hotel (Spa-Bereich mit Innen- und Außenpool, Saunen sowie Yoga-Angeboten) und die Umgebung viele Aktivitäten für nicht-pferdebegeisterte Gäste. Wanderstrecken und Fahrradrouten führen durch das Orketal, und nur 30 Autominuten entfernt bietet der Edersee zahlreiche Freizeitangebote.

Spaziergänger laufen über die alte Aseler Brücke im Edersee, die durch den niedrigen Wasserstand nach anhaltender Trockenheit frei liegt. © Boris Roesslee/dpa

Für Radfahrerinnen und Wanderer sind in der Region viele Strecken ausgewiesen. Zum Beispiel im 7700 Hektar großen Kellerwald, der an den Edersee grenzt – Hessens einziger Nationalpark und einer der letzten großen und naturnahen Rotbuchenwälder Mitteleuropas. Wer gerne auf dem Wasser unterwegs ist, findet am Edersee viele Möglichkeiten dazu. Mehrmals täglich legen die Schiffe „Stern von Waldeck“ und „Edersee-Star“ ab. Erkunden lässt sich der See auch auf eigene Faust: mit Boot oder Kanu von einem der Verleihe am Ufer. In Wassersportschulen werden Kurse zum Windsurfen oder Segeln angeboten.

Der Edersee ist ein künstlich erschaffener Stausee. Vor über 100 Jahren wurde die Edertalsperre gebaut. Nach dem Wasserstraßengesetz aus dem Jahr 1905 sollte die Schifffahrt auf der Weser und dem Mittellandkanal im Sommer gewährleistet werden. Doch dort, wo Schiffe fahren sollten, lebten Menschen: die Einwohnerinnen und Einwohner der Dörfer Asel, Berich und Bringhausen.

Die Staumauer ist trotzdem gebaut worden; die rund 900 Bewohner wurden umgesiedelt, ihre Häuser blieben zurück – und liegen bis heute auf dem Grund des Sees. Ist der Wasserstand niedrig, ragen Ruinen und Relikte aus dem See, die sonst verborgen bleiben. So werden zum Beispiel ab einem Wasserstand von 231 Metern über Normalnull die Gräber von Berich sichtbar.

Auf der Internetseite des Sees wird der jeweilige Stand angezeigt. Vor Ort sind die Unterwasser-Dörfer nicht zu verfehlen, da Schilder am Ufer auf sie hinweisen. Die Reithalle hat in den Ferien täglich ohne Anmeldung geöffnet, sowie samstags und sonntags außerhalb der Ferien.