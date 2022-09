Ein Sommer voller Abenteuer für Ihre Zeitung

Von: Yağmur Ekim Çay

Teilen

Wer in der FR zu Besuch war, konnte unsere Redaktion besser kennenlernen und Fragen an die Chefredaktion stellen. © christoph boeckheler*

Ferien sind vorbei. Auch unsere Autoren haben bei „Ferien zu Hause“ einiges erlebt.

Es musste eigentlich alles gut laufen. Was kann bei einem Ferien zu Hause bitte schiefgehen, wenn man nach zwei Corona-Sommern wieder im Freien sein kann – wieder Konzerte besuchen, auf diversen Festivals am Mainufer tanzen und an vollen Pools Pommes essen gehen. Dank der Hitzewelle könnte man sogar einen Sommer wie in Griechenland oder auf Mallorca in Frankfurt erleben. Mit dem Motto „Ein Sommer voller Ideen“ wollte unsere Serie, wie schon in den vergangenen Jahren, genau das unterstützen – die Ferien zu Hause schöner machen.

Es musste eigentlich alles gut laufen, doch brachte unsere Serie einigen unserer Autoren einen Sommer „voller unerwarteter Abenteuer“. Los ging es mit Thomas Stillbauer. Ein „Bombenalarm“ erwischte den Kollegen bei seinem Termin im Museum, was man wahrscheinlich im Bioversum in Darmstadt alle 200 Jahre erleben darf, trotzdem schaffte er es, daraus eine schöne Geschichte zu machen, wie man es sonst auch von ihm kennt.

Ein paar Tage später besuchte der Kollege Florian Leclerc, der für seine Liebe zu Fahrrädern bekannt ist, für unsere Serie eine Kletterhalle und berichtete per E-Mail: „Leider ist mir auf dem Hinweg mit dem Rad ein Reifen geplatzt. Rolf Oeser, unser Fotograf, hat mich dann mitgenommen.“

Bei der Landtagsführung haben unsere Leser und Leserinnen den Sitz der hessischen Regierung besser kennengelernt © rolf oeser

Als man denkt, es reiche nun mit Unglücken für unsere Serie, erzählt der Kollege Jakob Maurer, dass er seinen Termin nicht wahrnehmen konnte. Das Baby des Gastgebers suchte sich genau den Moment aus, um auf die Welt zu kommen, als unser Kollege Maurer dessen Weinberg besuchen wollte. Nach Hause konnte er danach auch nicht schnell zurück, weil auch das Stellwerk in Mainz an dem Tag kaputt ging.

Nach solchen Vorzeichen musste natürlich auch beim Kollegen Clemens Dörrenberg etwas schiefgehen. Deshalb hatte die Ferien-zu-Hause-Redakteurin ihm vor seinem Termin in Thüringen auch empfohlen, auf sich aufzupassen. Ein paar Tage nach seinem Termin berichtete er per SMS – er hatte dort eine Corona-Infektion bekommen. Toll!

Dies sind ein paar Geschichten, über die wir in den nächsten Jahren noch viel lachen werden. Aber vor allem wollten wir Sie in diesem Sommer ein wenig dabei unterstützen, zu Hause Neues zu entdecken und Ihnen dazu einige Inspirationen geben. Für die Redakteurin dieser Seiten, die sich jetzt mit schwerem Herzen von Ihnen verabschiedet, war es ein schöner Sommer in ihrem neuen Zuhause, während dem sie auch eine Menge über Frankfurt und Hessen lernen durfte. Bis nächstes Jahr!