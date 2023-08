Eine Hommage an Bob Dylan: Wolfgang Niedecken live in Bad Nauheim

Von: Natascha Heidenreich

Wolfgang Niedecken ist derzeit mit einem literarisch-musikalischen Special unterwegs auf Deutschlands Bühnen. © Oliver Vogler/Imago

Der BAP-Frontmann ist am 24. August gemeinsam mit Jazzpianist Mike Herting zu Gast in der Trinkkuranlage. Beim Konzert unter freiem Himmel wird der Künstler nicht nur singen - auch Passagen aus seinem Buch wird er zum Besten geben.

Schon im Vorverkauf war sein Konzert sehr gefragt und jetzt ist es ausverkauft. Wolfgang Niedecken kennen die meisten vor allem als den Frontmann der Kölsch-Rockband BAP, die er 1976 gegründet hat. In der Trinkkuranlage in Bad Nauheim tritt er bei der Bad Nauheimer Sommer-Reihe am Donnerstag, 24. August, um 19.30 Uhr auf. Auf der Bühne steht Niedecken dann aber nicht mit seiner Band, sondern gemeinsam mit Jazzpianist Mike Herting. Die beiden Musiker nehmen das Publikum mit zu einer Sing- und Lesereise zur Person Bob Dylan.

Wolfgang Niedecken, ein großer Bewunderer Dylans, prägt seit Jahrzehnten zusammen mit seiner Band BAP und als Solokünstler die deutschsprachige Rockmusik. „Drink doch eine met“ ist zur Zeit sein beliebtester Hit auf der Musikplattform Spotify.

Aber Kölsch beiseite. Niedecken setzt sich seit jeher musikalisch mit Bob Dylan auseinander. So brach er 2017 im Auftrag des TV Senders Arte zu einer Reise durch die USA auf. Sein Ziel: Er wollte Bob Dylan erforschen und sprach dafür mit vielen ehemaligen Weggefährten der Rock-Ikone. Niedecken interviewte Fotografen, Journalisten und Musiker. Daraus entstand schließlich sein Buch. Er schreibt darin über Querverbindungen zu seiner eigenen Biografie und die Berührungspunkte mit der Geschichte seiner Band BAP. Eines kann man sagen: Wolfgang Niedecken kennt sich mit Bob Dylan aus.

Und er lädt das Publikum bei der Bad Nauheimer Sommer-Reihe ein, diese Reise mit ihm zu erleben. Am 24. August wird Niedecken auf der Bühne Passagen aus seinem Buch vorlesen und spielt passende Lieder dazu ein. Ob es sich um Bob Dylans Lieder handelt oder um Songs von BAP, bleibt abzuwarten. Manchmal wechselt er auch mitten im Song, vom Englischen ins Kölsche, weil er die Songs gerne covert.

Auch dieses Konzert in der Sommer-Reihe verspricht also ein besonderes zu werden. Mit dem Publikum unter freiem Himmel, die Getränke in der Hand, singt Niedecken dann vielleicht auch: „Drink doch eine met“.