Einzigartiges Flimmern: Hinter den Kulissen im Kinopolis Gießen

Von: Sebastian Schmidt

Enrico Sinner, Betriebsleiter des Kinopolis in Gießen, präsentiert sogenannte D-Box-Sitze, die sich passend zum Film mitbewegen können. © schepp

Streamingdienste stehen spätestens seit der Corona-Pandemie hoch im Kurs. Manch ein Film wird mittlerweile sogar zeitgleich zum Kinostart auch online angeboten. Ein Blick hinter die Kulissen im Kinopolis Gießen zeigt: Die große Leinwand ist längst nicht abgeschrieben.

Dolby-Surround-Anlagen und Fernseher mit 4k-Technologien – das „Heimkino“ haben viele schon längst im eigenen Wohnzimmer stehen. Die neusten Blockbuster dafür, gibt es über die Streaming-Dienste der Filmproduktionsgesellschaften wie Disney oder Paramount – teilweise sogar zeitgleich zum Kinostart. Hat sich das klassische Kino damit überlebt? Enrico Sinner, Betriebsleiter des Kinopolis in Gießen, glaubt das nicht: „Das Kino wurde schon totgesagt, als die ersten schwarzweiß Fernseher aufkamen.“ Doch das, was es den Menschen biete, könne kein Wohnzimmer liefern. „Nur Kino kann Kino.“

78 Millionen Kinotickets wurden vergangenes Jahr laut der Filmförderungsanstalt (FFA) in Deutschland gekauft. Eine Zahl, die groß aussieht, aber deutlich kleiner ist als noch 2019 (113 Millionen). „Für uns gibt es zwei Zeitrechnungen“, sagt Sinner dazu, „vor Corona und danach.“ Lockdowns und Kontaktvermeidung haben das Filmgeschäft aufgewirbelt, Streamingdienste wurden noch beliebter als zuvor, und die Filmproduktionsgesellschaften haben stärker versucht, davon zu profitieren. „Teilweise hieß es bei denen dann ‚streaming first‘.“

Jetzt gehe der Trend aber wieder in die andere Richtung. Denn einerseits hätten die Kinobetreiber dagegen angekämpft. „Wir haben gesagt, dass wir keine Filme ins Programm nehmen, die zeitgleich im Streaming erscheinen“, sagt Sinner. Zum anderen hätten nicht zuletzt aber auch die Ticketerlöse der Mega-Blockbuster „Avatar II“ und „Top Gun: Maverick“ den Filmemachern wieder gezeigt: „Mit Kino lässt sich noch eine Menge Geld verdienen.“

Doch was genau treibt die Menschen weiter in die Vorführungen, wenn sie die Filme auch zu Hause sehen können? Um das zu klären, führt Sinner einen in Kinosaal 6: 416 Sitze, eine 160 Quadratmeter große Leinwand, der rote Vorhang. Auch wenn gerade kein Film läuft, macht dieser Anblick klar: Kino ist ein Erlebnis.

:Das Kino in Gießen ist Teil der Kinopolis-Gruppe. Gegründet wurde das Unternehmen vor über 100 Jahren in Darmstadt. © schepp

Und ein Teil dieses Erlebnisses macht dabei die Technik aus. Sinner stimmt zu: „Wo die Kunden und wir nicht bereit sind, Kompromisse zu machen, sind das Bild und der Ton.“ Dolby-Atmos ist dabei die Technologie, die die räumliche Klangbühne liefert, 4k-Laser-Projektoren erzeugen auf den großen Kinoleinwänden die scharfen Bilder. „Dabei verbrauchen sie weniger Strom und erzeugen weniger Abwärme“ als die Vorgängertechnologie, erklärt Sinner. Für die Kinobetreiber sei es wichtig, „am Ball zu bleiben“. Ständig kommen neue Entwicklungen heraus, die beobachtet und bewertet werden müssen. Die Frage ist dabei immer: Nehmen die Kundinnen und Kunden es an?

3D sei beispielsweise von der TV-Industrie schnell totgesagt worden. „Auf kleinen Bildschirmen wirkt es einfach nicht“, sagt Sinner. Aber auf der großen Leinwand und mit dem richtigen Film gebe es eigentlich nichts Besseres. Und das sehen auch die Kinobesucherinnen und Kinobesucher so. „Bei Avatar II wollten bei uns mehr als 90 Prozent der Besucher den Film in 3D sehen.“ Deutschland sei, international betrachtet, generell ein starker 3D-Markt.

Eine weitere Technologie, für die Sinner Zukunftspotenzial sieht, sind D-Box-Stühle. Diese Sitze bewegen sich während der Filmszenen mit. Sinner sagt: „Bei Top Gun: Maverick ist das ein wahnsinniges Erlebnis“, wenn sich die Sitze passend zu den Flugmanövern auf der Leinwand neigen. Wichtig für Kinos sei es aber, ob bei 3D oder D-Box, den Kundinnen und Kunden die Auswahl zu lassen. Denn es gebe auch viele, die einen Film wie gewohnt in 2D sehen wollen. Diese Zielgruppe dürfe nicht vernachlässigt werden.

Neben all der Technik, die dem Kino im Vergleich zum „Heimkino“ in den eigenen vier Wänden dann doch ein Alleinstellungsmerkmal gibt, glaubt Sinner, dass es „Kinos noch in hundert Jahren“ geben wird, weil sie auch „sozialen Kit“ darstellen. Hunderte Menschen kommen dort zusammen, um einen Film zu schauen. „Sie lachen gemeinsam und weinen gemeinsam.“ Ins Kino gehe man auch mit Freunden aus, um einen schönen Abend zusammen zu verbringen.

Moderne Laserprojektoren sparen Strom im Vergleich zu Vorgängermodellen und sorgen für gestochen scharfe Bilder. © schepp

Sinner glaubt aus diesem Grund auch nicht, dass sich auf lange Sicht nur die großen actionreichen Blockbuster mit den starken Effekten, die auf der großen Leinwand besonders gut wirken, durchsetzen werden. Denn im Kinopolis in Gießen beispielsweise laufen natürlich Actionfilme sehr gut, „aber genauso auch Liebesfilme und Komödien“. Denn es gehe nicht nur um die großen Effekte, sondern auch um die gemeinsame Zeit zusammen.

„Und für manche ist es dann aber auch ein Rückzugsort, um sich einmal abzuschotten“, sagt Sinner. Denn während zu Hause auch beim Fernsehen der Blick immer mal wieder aufs Handy wandert, ist es Kino-Etikette, das Smartphone einmal für zwei Stunden am Stück in der Tasche zu lassen.

Was sich auch nach der Corona-Pandemie laut Sinner zeigt, ist, dass die Menschen weiter bereit sind, für gutes Kino auch gutes Geld zu bezahlen. Denn der Kinoabend bietet den Besucherinnen und Besuchern: „Gemeinsam schauen, gemeinsam erleben, gemeinsam Spaß haben.“